«زي النهاردة».. ماهر عصام نطق الشهادتين للمرة الأخيرة ودخل في غيبوبة

قالت السيدة هبة الدهشوري، ابنة خالة الفنان الراحل ماهر عصام، إنها تحرص على قراءة ما تيسر من القرآن الكريم، وكذلك الأدعية الدينية في ذكرى وفاته، التي تحل بعد غد الخميس، حيث رحل عن عالمنا يوم 17 يونيو عام 2018.

وكشفت هبة الدهشوري، لـ«الوطن»، عن كواليس الأزمة الصحية الأخيرة لـ ماهر عصام، موضحة أنّه لم يكن يُعاني من أي أزمات صحية، لكنه تعرض لنزيف حاد بالمخ، في أول أيام عيد الفطر، خلال مُشاهدته مباراة للمنتخب المصري لكرة القدم، برفقة ابن خاله ويُدعى «خالد».

وقالت: «ماهر كان قاعد بيتفرج على الماتش عادي، وهو أصلاً مش بتاع كورة أوي، يعني بيتفرج من وقتٍ للتاني، وفجأة حس بشوية صداع، وأخد نصف حباية مُسكن، وطلب كوباية نسكافيه، لكنه فجأة فقد الوعي دون سابق إنذار»، نافية أنّ تكون إصابته بسبب انفعاله مع المباراة، مؤكدة أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة.

اللحظات الأخيرة في حياة ماهر عصام

وأضافت: «نقلنا ماهر المستشفى بسرعة، وابن خالي اتصل بزمايله من الوسط الفني وكذلك الفنان أشرف زكي، بشأن الوقوف بجانب ماهر، إلا أنّ حالته الصحية سرعان ما شهدت تدهورًا كبيرًا»، لافتة إلى أنه «نطق الشهادتين يوم 15 يونيو، قبيل دخوله في غيبوبة تامة، حيث توقفت غالبية أجهزة الجسم، ليُفارق بعدها الحياة بـ48 ساعة تقريبًا»، متابعة: «نطق الشهادة ومات إكلينكيًا بعدها».

سيرة ومسيرة

يذكر أنّ بداية الفنان ماهر عصام الفنية، بدأت حينما جسد شخصية الطفل «بلية» في فيلم «فوزية البرجوازية» عام 1985م، ليقدم بعد ذلك عددًا من الأفلام والمسلسلات حتى قدمه المخرج العالمي يوسف شاهين في فيلم «اليوم السادس» عام 1986.

وفي العام التالي، وقف الطفل ماهر عصام، أمام الزعيم عادل إمام في فيلم «النمر والأنثى» عام 1987م مجسدا دور الطفل، الذي حقق نجاحا كبيرا وارتبط به الجمهور بشكل كبير، وفي العام نفسه قدم فيلم «التعويذة» أمام الفنانة يسرا والفنان محمود ياسين.

وظل الفنان ماهر عصام يقدم عددًا من الأعمال الفنية بالسينما والدراما التلفزيونية حتى وصوله لمرحلة الشباب، والتي تعاون خلالها مع عدد كبير من الفنانين والمخرجين، فشارك مع يوسف شاهين في أفلام «الآخر، هي فوضى، وسكوت ح نصور»، كما شارك في مسلسل «الجماعة» الجزء الأول عام 2010، وفيلم «صرخة نملة» للمخرج سامح عبدالعزيز.