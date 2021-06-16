الشبه بين «لو كنت» أغنية أكرم حسني «الفرفوشة» و«ماتهدديش» لهاني شاكر

تصدرت أغنية «لو كنت» للفنان أكرم حسني وهيفاء وهبي محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية منذ طرحها عبر موقع المشاهدات يوتيوب، وتميزت بالطابع الكوميدي الساخر بين رغبة كل إنسان «إذا لم يكن بني آدم، ماذا يتمنى أن يكون؟» والتي من المتوقع أن تحقق ملايين المشاهدات في وقت قصير.

كلمات أغنية «لو كنت» لأكرم حسني وهيفاء وهبي

من كلمات أغنية لو كنت للفنان أكرم حسني وهيفاء وهبي والتي تصدر هاشتاج بنفس الاسم قائمة الأكثر تداولًا على موقع التغريدات القصيرة تويتر:

لو كنت أرنب كان أكيد هيبقى الفيل صديقي

لو كنت مجلة كنت هكون سمير مش هبقى ميكي

لو كنت خاتم طبعًا كنت هتألمظ عليكي

لو كنت جبل طارق أنا كنت سألتك عن ماضيكي

لو كنت مسابقة كنت هبقى مسابقة اختيار ملكات جمال

وأشوف بنات جُمال وهناك أنا هشتكيكي

لو كنت كتاب أنا كنت هبقى كتاب عن الجمال

لو في سؤال عن الدلع أنا إجابة السؤال

لو كنت سكة هكون يمين أنا عمري ما أكون شمال

معادلة صعبة وحلها محتاج ألف احتمال

لو كنت لعبة كنت هبقى عروسة باربي لابسة بمبي

تشابه في سؤال «ماذا لو كنت» بين أغنية أكرم حسني وأغنية هاني شاكر التي طرحها منذ نحو 30 عامًا

أغنية لو كنت للفنان أكرم حسني وهيفاء وهبي، من كلمات وألحان أكرم حسني، وتوزيع توما، ليست الأغنية الأولى التي تعبر عن «ماذا لو كنت شيئًا أخر غير أن تكون إنسان؟» حيث سبقهما الفنان هاني شاكر وطرح هذا المعنى من خلال أغنية «ما تهدديش» من خلال ألبوم «كله يهون» عام 1993 وتميزت بالطابع الحزين واللحن الموسيقي القائم على الطرب، بعكس أغنية «أكرم وهيفاء» القائمة على الكوميديا واللحن المبهج الراقص.

كلمات أغنية «ما تهدديش» لهاني شاكر

من كلمات أغنية ما تهدديش للفنان هاني شاكر كلمات الشاعر عماد حسن وألحان محمد ضياء الدين:

إن كنت بحر أنا السحاب

وإن كنت حرف أنا الكتاب

وإن كنت قادرة ماترجعيش ماترجعيش

شمس بكرة مش عينيكِ

بكرة من غيرك وبيكِ

زي ما أنا محتاج وجودك

محتجالي ماتنكريش

كوني فرح العمر كله

كوني نور قلبي وضله