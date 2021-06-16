حالتان فقط تطبق عليهما إعفاء 90% من غرامات تأخير «الإسكان»

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على منح تيسيرات لسداد المستحقات المالية للوحدات السكنية والإدارية والمهنية، والمحال التجارية، وقطع الأراضي بمختلف أنواعها ومساحاتها (سكنى – تجارى – خدمي – استثماري – صناعي – ...)، والفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة، وذلك بالإعفاء من سداد 90 % من غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات المتأخرة، وذلك لمدة شهرين من تاريخ نشر الإعلان بالصحف.

يأتي ذلك تيسيرا على المواطنين الحاصلين على وحدة سكنية، أو محال تجارية، أو غيرها من المشروعات التي تطرحها وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، داخل المدن الجديدة، وذلك للمواطنين من محدودى ومتوسطي الدخل.

وترصد السطور التالية، حالات وشروط الاستفادة من الإعفاء من سداد غرامة 90% من تأخيرات «الإسكان».

حالات الاستفادة من الإعفاء من سداد غرامة 90% من تأخيرات «الإسكان»

1-الحالات الساري تخصيصها.

2- الحالات التي صدر لها قرارات بالإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية، وما زالت في حوزة العميل، ولم يتم تخصيصها للغير.

شروط الاستفادة من تطبيق غرامة 90% من تأخيرات «الإسكان»

وهناك شرط أساسي للاستفادة من تطبيق غرامة 90% من تأخيرات «الإسكان»، وهو التنازل عن جميع الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو الأجهزة.

ولا تسرى هذه التيسيرات على الأراضي المخصصة بنظام الشراكة، والأراضي أو الوحدات التي تم إلغاؤها وسحبها، وأصبحت في حوزة الجهاز.

وجدير بالذكر، طرح وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وحدات سكنية عدة، وقطع أراضى، بمساحات وأسعار مختلفة، داخل المدن الجديدة، للمواطنين من محدودى ومتوسطي الدخل، بشروط معينة، وأسعار محددة.

وتطرح الوزارة تلك الطرح بشروط معينة، منها أن يكون المتقدم للحجز مصرى الجنسية، ولا يقل عمره عن 21 عاما، كما يشترط أن لا يكون المتقدم للحجز قد استفاد هو أو أحد من أفراد أسرته على وحدة سكنية من قبل.

كما يشترط أن يكون المتقدم للحجز من سكان المدينة المطروح بها الطرح أو من العاملين بها.