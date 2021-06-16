الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات بشمال سيناء

استعدت محافظة شمال سيناء لامتحانات الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية .. حيث عقد اللواء هشام الخولى نائب المحافظ اجتماعا بحضور العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة ورؤساء مجالس المدن، وقيادات: التربية والتعليم والمنطقة الأزهرية والأمن والتليفونات والصحة والتموين والكهرباء والمياه والطب البيطري والشباب والرياضة والهلال الأحمر وغيرهم من الجهات المعنية، وذلك لبحث الاستعدادات الخاصة بالامتحانات بناء على توجيهات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، والتي ستبدأ بعضها اعتبارا من يوم السبت المقبل الموافق 19 يونيو الجاري.

وناقش اللواء هشام الخولي، نائب المحافظ، مع القيادات استعدادات كل من التربية والتعليم والمنطقة الأزهرية مواعيد الامتحانات لكل شهادة وتجهيز اللجان ومراكز توزيع الأسئلة وجمع الإجابات، علاوة على اتخاذ الإجراءات التأمينية والوقائية والاحترازية للجان الامتحانات بكل شهادة وتجهيزها لاستقبال الطلاب ورؤساء اللجان والملاحظين والمراقبين والعاملين، إلى جانب تجهيز الاستراحات الخاصة بإقامة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين، وتوفير كل احتياجاتهم من أدوات المعيشة ومستلزمات الإقامة.

ووجه نائب المحافظ مجالس المدن والجهات المعنية إلى رفع كفاءة المدارس التى بها لجان امتحانية والمناطق المحيطة بها، وتوفير الإنارة المناسبة داخل وفى محيط اللجان، مع توفير مولد كهرباء احتياطي لتشغيله فى حالة انقطاع التيار الكهربى، وذلك بالتنسيق بين مديرية التربية والتعليم وشركة توزيع الكهرباء، مشددًا على قيام شركة المياه بملء الخزانات الخاصة بالمدارس التى بها لجان امتحانية بالمياه.

واستعرض العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، مع مسؤولى التربية والتعليم والمنطقة الأزهرية مواقع المدارس واللجان واحتياجاتها المختلفة، ووجه الجهات المختلفة لتطهيرها وتعقيمها قبل الامتحانات بيوم وبعد كل امتحان، مع توفير مواد التطهير والتعقيم من المحافظة، على أن تتولى مديرية الطب البيطرى والهلال الأحمر تطهير وتعقيم مدارس ولجان العريش والاستراحات ومراكز توزيع الأسئلة، وتتولى مديرية الشباب والرياضة تطهير وتعقيم مدارس ولجان واستراحات بئر العبد، ويتولى مجلسى مدينتى الشيخ زويد ونخل تطهير وتعقيم المدارس واللجان والاستراحات الواقعة في نطاق كل مجلس مدينة، وكذا توفير احتياجات الطلاب ورؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين من أدوات التعقيم الشخصية والمياه والكهرباء وخطوط التليفونات وغيرها، إلى جانب توافر سيارات الإسعاف والحماية المدنية.

كما أعلن عن تشكيل لجنة من المحافظة لمتابعة استعدادات الامتحانات وتجهيزات اللجان، علاوة على تشكيل غرفة عمليات في ديوان عام المحافظة خاصة بمتابعة سير الامتحانات وتوفير احتياجاتها أولا بأول، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ المناسب للطلاب خلال فترة الامتحانات وحل أي مشكلات طارئة، ومتابعة اتخاذ كل الاجراءات التأمينية والوقائية.

وبدوره، أكد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم، على جاهزية جميع المدارس واللجان للامتحانات، وأن اللجان مجهزة إلكترونيا لأداء الامتحانات فيما عدا 4 لجان ورقية، وأن عدد طلاب الثانوية العامة يبلغ 2677 طالبًا وطالبة .. منهم 2075 طالبا وطالبة بالقسم العلمى (علوم ورياضيات) و602 طالبا وطالبة بالقسم الأدبي، موزعين على عدد 23 لجنة بواقع: 9 لجان بالعريش (8 لجان إلكترونية وواحدة ورقية)، 3 لجان بالشيخ زويد (لجنتين إلكترونيتين وواحدة ورقية) ، 10 لجان ببئر العبد (8 لجان إلكترونية ولجنتين ورقيتين)، ولجنة واحدة بنخل (إلكترونية).

وأضاف أن عدد طلاب الدبلومات الفنية يبلغ 4597 طالبا وطالبة موزعين على 24 لجنة .. منهم : 12 لجنة تعليم صناعى تضم 2738 طالبا وطالبة، 8 لجان تعليم تجارى تضم 1146 طالبا وطالبة، لجنة واحدة تعليم فندقى تضم 96 طالبا وطالبة، و3 لجان تعليم زراعى تضم 617 طالبا وطالبة.

وأشار إلى أن امتحانات الثانوية العامة تبدأ اعتبارا من يوم 10 يوليو المقبل، بينما تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية اعتبارا من يوم السبت المقبل الموافق 19 يونيو الجارى، وأن الامتحانات العملية بها تجرى منذ يوم 5 يونيو الجارى بانتظام.

ومن جانبه، أكد محسن أبو القاسم مدير عام المنطقة الأزهرية بشمال سيناء للعلوم الشرعية والعربية، أن هناك 8 لجان للامتحانات موزعة على كل من: العريش وبئر العبد والشيخ زويد ووسط سيناء، وأن إجمالي عدد الطلاب يبلغ 539 طالبا وطالبة (365 طالبا وطالبة فى القسم الأدبى و 174 طالبا وطالبة فى القسم العلمى ) .. مشيرا الى وجود عدد 7 مراكز لتوزيع الأسئلة.

وأعلن أنه يتم تطهير وتعقيم لجان الامتحانات ومراكز توزيع الأسئلة بصفة دائمة، وأنه جارٍ توفير أجهزة فحص وتطهير لوضعها أمام كل لجنة.

وأضاف محمد عبدالعظيم مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية وشؤون الطلاب، أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات الوقائية فى التباعد بين الطلاب، مع وجود طبيب وزائرة صحية داخل كل لجنة، وأنه يتم عقد الامتحانات بواقع يوم لطلاب القسم الأدبى ويوم آخر لطلاب القسم العلمى، مشيرا إلى بدء الامتحانات اعتبارا من يوم السبت المقبل الموافق 19 يونيو الجارى حتى الأول من أغسطس المقبل.