بعد ساعات من اختفائه.. العثور على شاب مقتول بالشرقية

عثر الأهالي في مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، قبل قليل، على جثة شاب مقتول، وذلك بعد ساعات قليلة من اختفائه في ظروف غامضة، ورجحت مصادر أمنية أن تكون الجريمة بدافع السرقة.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطاراً يفيد بورود بلاغ إلى قسم شرطة أول العاشر من رمضان، باختفاء شاب يُدعى «محمد هاني»، مقيم بالمجاورة 12 بمدينة العاشر من رمضان، وفي وقت لاحق عثر على الشاب بعد تغيبه بعدة ساعات، مقتولاً وملقى بمنطقة المزارع بالعاشر، ورجحت الفحوصات الأولية أن يكون سبب الواقعة هو سرقة هاتف المجني عليه.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهمين، وكشف غموض وملابسات الواقعة.