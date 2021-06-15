وزارة التضامن تدعم محافظة جنوب سيناء بـ7 ملايين جنيه

أعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، قدمت دعما لمديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، بمبلغ 7 ملايين جنيه، بينها 2.5 مليون جنيه لتطوير العمارة السكنية دار المغتربين، التي تعد بيتاً للطلبة بمدينة طور سيناء، ورفع كفاءتها، و4.5 مليون جنيه لتطوير مركز التكوين المهني ومركز التأهيل الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة الطور، ورفع كفاءته.

الانتهاء من المقايسات التقديرية الخاصة بحفر آبار مياه بالمناطق المتضررة من التصحر

وأكد المحافظ أنه جرى الانتهاء من المقايسات التقديرية الخاصة بحفر آبار مياه بالمناطق المتضررة من التصحر والجفاف بالمحافظة، تمهيداً لعرضها على الإدارة المختصة، لتوفير القيمة المالية الخاصة بأعمال التنفيذ.

توزيع 10 موتوسيكلات و3 كراسي متحركة لذوي الاحتياجات الخاصة

وأعلن المحافظ أنه سيجرى توزيع 10 موتوسيكلات، وعدد 3 كراسي متحركة لذوي الاحتياجات الخاصة، مع تنظيم احتفالية لتقديم الهدايا للعرائس الأيتام ومحدودي الدخل.

جاء ذلك خلال اجتماع المتابعة الدوري، الذي عقده اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، بديوان عام المحافظة، لاستعراض أهم الانجازات التي تجري على أرض المحافظة، وذلك بحضور المهندسة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء هشام الطويل، السكرتير العام المساعد، ورؤساء المدن ومديري الإدارات بالديوان العام، وبعض مديري المديريات المعنيين، ومتدربي الأكاديمية الوطنية للتدريب.

كما استعرض المحافظ ما تم بحثه مع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لحل مشكلات العاملين بالمحافظة ومديريات الخدمات ومقترحات حلها وطالب مدير عام الموارد البشرية بديوان عام المحافظة اسماعيل محمد باستعراض أهم نتائج لقائه امس الاثنين بالدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مشكلات العاملين بالمحافظة ومديريات الخدمات ومقترحات حلها.

تم خلال اللقاء مناقشة العديد من الموضوعات أهمها استكمال دراسة تثبيت الدفعة الرابعة التي تم التعاقد معهم بعد 30 أبريل 2012، وتم مناقشة وبحث تعديل الأجر المكمل للعاملين بالمحافظة ومديريات الخدمات، وإمكانية الاستعانة بـالمتميزين من الخريجين الذين ادوا الخدمة العامة بالمحافظة ومديريات الخدمات.

وطلب المحافظ إيفاد لجنة متخصصة من الجهاز للمحافظة لدراسة المقررات الوظيفية والاحتياجات الفعلية من التخصصات المختلفة بالمحافظة ومديريات الخدمات وذلك لدراسة إمكانية عمل مسابقة لشغل هذه الدرجات، ووعد رئيس الجهاز بإيفاد لجنة في القريب العاجل، مشيراً إلى أن هناك العديد من الدراسات التي تهتم بشئون العاملين وتحسين أوضاعهم الوظيفية سيعلن عن موعدها قريباً، كما وجه المحافظ خلال الاجتماع، نحو إعداد دراسة لرفع رواتب المهندسين اعتباراً من أول يوليو المقبل.