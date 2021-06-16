«يا نسيم حبيبي نسم».. 5 معلومات عن ألبوم محمد حماقي الجديد

يستعد النجم محمد حماقي لإطلاق ألبومه الغنائي الجديد الذي يتكتم على اسمه خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك بعد أن أعلن خلاله حفله الخاص الأخير عن إطلاقه الشهر المقبل.

ترصد «الوطن» 5 معلومات خاصة عن الألبوم الجديد

- الألبوم سيتضمن أغنية بعنوان «يا نسيم حبيبي نسم» والتى كان قد أطلقها فى حفله الغنائي الأخير وهي من كلمات وألحان الفنان عزيز الشافعي.

- يتعاون حماقي في الألبوم مع نخبة من الشعراء والملحنين أبرزهم أيمن بهجت قمر وأمير طعيمة وعزيز الشافعي وتامر حسين.

- يقدم الملحن تامر علي لحماقي في الألبوم أكثر من 4 ألحان ما بين المقسوم والدرامز.

- ألبوم حماقي الجديد لم يتم بعد الإعلان عن الشركة المنتجة.

- الألبوم سيتضمن 12 أغنية.

كان «حماقي»، قد صعد على خشبة المسرح في حفله الأخير بجوار فرقته الموسيقية مرددا أغنية «نفسي أبقى جنبه»، سط عاصفة من هتافات وصيحات الإعجاب، بعدها حرص «حماقي»، على تحية الجمهور لحفاوة الاستقبال مرددا «أنتم كمان وحشتوني جدا»، بعدها انطلق ليقدم المزيد من باقة من أبرز أغانيه التي تألق بها طوال مشواره الفني منها «قدام الناس»، «مابلاش»، «أحلى حاجة فيكي»، «ليه بيلموني ليه»، «من البداية»، «يا ستار»، «كان وكان»، «واحدة واحدة».. وغيرها، واختتم الحفل بأغنية «قادرين نعملها»، ليغادر بعده إلى مطار القاهرة متجها لإحدى الدول العربية لعقد اجتماعات وزيارات خاصة بخطة عمله الفترة القادمة.

خلال الحفل اقتحم أحد الشباب المسرح لالتقاط صورة مع حماقي لكن الأمن اعترضه ومنعه من الاقتراب منه لكن حماقي طلب منه ارتداء الماسك كي يلتقط الصورة حفاظا على سلامة المعجب.