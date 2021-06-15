إخصائية تغذية: «حبة الملوك» تعالج الإمساك والجروح الخفيفة وتفقد الوزن

قالت الدكتورة سماح سليمان، أخصائي التغذية العلاجية، إن «حبة الملوك»، تفيد في علاج البواسير والإمساك، وكذلك تفتح الانسداد الموجود في الأمعاء، وتخفف خشونة المفاصل، لافتة إلى أن «حبة الملوك» تضم جذورا وأوراقا كثيرة ويتم استخدام كل جزء منها لعلاج مشكلة مختلفة، حيث يتم علاج الجروح الخفيفة من خلال الأوراق الخاصة بها.

وأضافت «سليمان»، خلال استضافتها في برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على فضائية «dmc»، اليوم الثلاثاء، أن «حبة الملوك» تساعد في طرد البلغم، ولكن يجب معالجتها قبل استخدامها من خلال نقعها لمدة 24 ساعة في الماء، مع إخلائها من البذور، ثم يتم وضعها في اللبن لمدة 3 ساعات، حيث توضع في الشمس من أجل استخراج زيوت منها، أو استخدامها في أشياء أخرى.

وأكدت أخصائية التغذية العلاجية، أن الحبة قادرة على المساعدة في التخلص من المياه الزائدة في الجسم، لأنها تحتوي على بوتاسيوم، وكذلك علاج حالات الإمساك الشديدة، ولكن يجب استخدامها بإشراف طبيب، لأن الاستخدام الزائد منها يؤدي إلى ضرر.

وأوضحت أخصائية التغذية العلاجية، أن حبة الملوك بها بروتين وألياف وتفيد في ترطيب البشرة، وكذلك من أجل التخسيس، ولكن بطريقة معينة لأنها تخلص الجسم من المياه الزائدة مطالبة بشرب مياه بكميات محددة، حيث يحتاج كل 30 كيلو، لتر مياه مع زيادة الكميات إذا مارس الشخص الرياضة، ونصحت بتقليل الكربوهيدرات لأن كل جرام منها يخزن 3 جرامات مياه.