«مطار شرم الشيخ»: مستعدون لاستقبال السياح الروس بكفاءة عالية «فيديو»

أشاد المهندس ياسر جاهين، نائب مدير مطار شرم الشيخ الدولي، بالإجراءات الاحترازية الصحية التي تتخذ في المطار، لمجابهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، مؤكدا أن مطار شرم الشيخ، من أوائل مطارات العالم الذي حصل على شهادة الاعتماد الصحي، من منظمة المطارات العالمية، التي وضعت معايير معينة للحد من انتشار كورونا، وذلك خلال تصريحات له في برنامج «الآن»، الذي يُعرض على شاشة «Extra news».

وأضاف «جاهين»، أن حصول مطار شرم الشيخ على شهادة الاعتماد الصحي من منظمة المطارات العالمية، يعني توافق المطار مع المعايير والقياسات والتشريعات المنظمة وإجراءات مكافحة فيروس كورونا، موضحًا أن المطار استقبل منذ قليل طائرة تابع لشركة فلاي دبي، من الإمارات، وهذا لم يحدث إلا بعد تدقيق أمني وعملياتي وبيئي.

وأشار نائب مدير مطار شرم الشيخ الدولي، إلى أنه يحث تقييم للمطار في كافة المجالات وهذا يحدث بجميع المطارات الكبيرة، مشددًا على أن المطار مستعد تمامًا لاستقبال السياح الروس بدرجة عالية من الكفاءة، كما أن مطار شرم الشيخ مرخص من منظمة «الإيكاو»، ويلتزم بكافة التشريعات العالمية المنظمة لكل الجوانب سواء صحية أو غيرها.

وتابع: « مطار شرم الشيخ يواجه فيروس كورونا من خلال إجراءات وقائية ملزمة والتصاقًا مع تعليمات منظمة الصحة العالمية، فمنظمة الإيكاو ألزمت كافة المطارات حول العالم بتطبيق تلك الإجراءات تجنبًا لتفشي الفيروس، والخاصة بجميع أعمال النظافة والتطهير لكل من الطائرات ومعدات الخدمات الأرضية وللمطار بالتفصيل.