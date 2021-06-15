تعرف على طريقة الاستعلام عن لقاح كورونا في محافظة مطروح

وفرت مديرية الصحة بمطروح، برئاسة الدكتور أحمد البلتاجى، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، طرق الاستعلام عن لقاح كورونا في محافظة مطروح، وذلك في إطار التخفيف عن المواطنين، الراغبين في تلقي لقاح كورونا، بعدما ناشدت وزارة الصحة والسكان، المواطنين بسرعة التسجيل لتلقي اللقاح حماية من فيروس كورونا، وذلك بعد زيادة أعداد الجرعات المقررة للمواطنين.

الاستعلام عن لقاح كورونا.. موقع وزارة الصحة

ويتاح للمواطنين من أهالى محافظة مطروح الراغبين في تلقي لقاح فيروس كورونا، الاستعلام عن لقاح كورونا، عن طريق الدخول إلى موقع التسجيل الذي أتاحته الوزارة من هنا، حيث يمكنهم الدخول إلى موقع الوزارة على منظومة التسجيل للقاح فيروس كورونا المستجد، واختيار أيقونة التسجيل للقاح كورونا، والالتزام بإعداد النموذج المخصص لذلك حتى وصول رسالة تبلغه بميعاد تلقي لقاح كورونا.

الاستعلام عن لقاح كورونا من خلال في المراكز

ووفرت مديرية الصحة بمطروح طريقة أخرى للاستعلام عن لقاح كورونا، حيث خصصت 5 مركز لتلقى لقاح كورونا وهم بمركز القلب والقسطرة التداخلية بمجمع مستشفيات مطروح، والمركز الإقليمي لخدمات نقل الدم بمدينة مرسي مطروح، ومستشفى الضبعة المركزى، ومستشفى النجيلة، ومستشفى الحمام المركزى، ويمكن للمواطن الاستعلام عن لقاح كورونا والتسجيل داخل هذه المراكز إن لم يكن يجيد التعامل مع الإنترنت.

فرق متحركة للاستعلام عن لقاح كورونا

وأكد وكيل وزارة الصحة بمطروح، تشكيل فرق متحركة بالمناطق النائية والقرى والنجوع بنطاق محافظة مطروح، حيث يمكن للمواطنين الاستعلام عن لقاح كورونا، من خلال هذه الفرق والتى توفر التطعيم بلقاح كورونا، فى غرب مطروح بالسلوم وسيدى برانى، وسيوة جنوبا، وشرقا فى رأس الحكمة وفوكة وحتى الضبعة، وفى العلمين، ويمكن للمواطن الاستعلام عن لقاح كورونا، عن طريقها.