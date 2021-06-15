وزير الرياضة يشهد التصفيات النهائية لمهرجان talent بالعربي (صور)

تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، معرض الفنون التشكيلية والخط العربي والقصة المقام بديوان عام الوزارة ضمن تصفيات «talent بالعربي » الذي تنفذه الوزارة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

فعاليات معرض الأشغال الفنية

وتتواصل فعاليات التصفيات غدًا بتنفيذ معرض الأشغال الفنية ومجال جولدن كيدز؛ ضمن 16 مجال للمسابقة التي يتنافس في مرحلتها النهائية 1500 طليع وطليعة من مختلف المحافظات في المرحلة العمرية من 8 حتى 17 عامًا.

أشاد «صبحي» بالأعمال المقدمة من الطلائع وتنوعها والتي تدل على موهبتهم الإبداعية المتميزة، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تسليط الضوء على تلك الإبداعات وتقديم الدعم لها من خلال برامج وأنشطة الوزارة المختلفة.

المراحل الأولي لبرنامج Talent بالعربي

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة في وقت سابق، عن تنفيذ برنامج Talent بالعربي، ووصل عدد المشاركين في المراحل الأولى إلى 22 ألف طليع وطليعة، تنافسوا في مجالات «الفنون التشكيلية، القصة القصيرة والمقال، التمثيل، الشعر، الموسيقى والكورال، الابتكارات العلمية، المبادرات، الفنون الشعبية، الخط العربي، جولدن كيدز، الدوري الثقافي المعلوماتي».

وتستعد وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للطلائع، لإطلاق المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي «Nation Builders»، بالتعاون مع السفارة الأمريكية ومؤسسة Nation Builder، خلال الفترة من (13-16) يونيو الجاري، بمركز التعليم المدني بالجزيرة.

ويهدف البرنامج إلى تعريف المشاركين بالمهارات الداخلية لديهم، واكتشاف مواهبهم والتدريب على القيادة بشكل فعال، وفهم القدرات الطبيعية للفرد وتطبيقها على المهام اليومية، لتحقيق الأهداف وخلق جيل قادر على اكتشاف ذاته وقادر على التغيير الإيجابي في ذاته ومجتمعه، وكيفية العمل بانسجام مع فريق العمل، كما يسعى إلى التمييز بين الموهبة والمعرفة والذكاء والمهارة والقدرة التي يمتلكها الفرد.