انهيار أجزاء من عقار مأهول بالسكان بوسط الإسكندرية.. والحي: لا إصابات

انهارت أجزاء من عقار مكون من 4 طوابق بمنطقة الحضرة وسط الإسكندرية، مساء اليوم الثلاثاء، دون حدوث إصابات أو خسائر بالعقارات المجاورة.

ورد بلاغ لغرفة عمليات حي وسط الإسكندرية، يفيد سقوط أجزاء من العقار رقم 19 شارع الشهيد علي صالح بميدان كابو بمنطقة الحضرة، وانتقل مسؤولو الحي إلى موقع العقار.

وتبين من الفحص أن العقار مأهول بالسكان، ومكون من أرضي و3 طوابق علوية، وسقوط جزء من سقف الطابق الأخير، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

وأوضح رجب النقيدي، رئيس حي وسط الإسكندرية، أن العقار معروض حاليا على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لاتخاذ اللازم بشأنه وسبق صدور قرار ترميم له.

وأضاف رئيس حي وسط الإسكندرية، أنه تم إصدار قرار إخلاء مؤقت للسكان دون المنقولات، ومخاطبة قسم الشرطة لتنفيذه حماية لأرواح السكان.