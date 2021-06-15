كل ما تريد معرفته عن تعديلات قانون صندوق تحيا مصر

تعديلات قانون صندوق تحيا مصر، التي وافق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، جاءت تشمل عدة أهداف، بعد موافقة مجلس النواب عليها، وبين أهداف تعديلات قانون صندوق تحيا مصر، إطلاق إعفاء عوائد صندوق تحيا مصر، والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له، من جميع الضرائب والرسوم، أياً كان نوعها، مع النص على عدم سريان أحكام قوانين ضرائب الدخل، والدمغة، ورسم تنمية موارد الدولة، والضريبة على القيمة المضافة، وأي نوع آخر من الضرائب والرسوم المفروضة حاليا، أو التي تفرض مستقبلاً بقانون أو بقرار من الحكومة أو من أي سلطة عامة أخرى على صندوق تحيا مصر، عدا ما يقرره قانون الضريبة على الدخل، من ضريبة على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات، فتظل هذه الضريبة سارية على تعاملات الصندوق.

أهداف تعديلات قانون صندوق تحيا مصر

وتضمنت تعديلات قانون صندوق تحيا مصر، إعفاء الصندوق من كل رسوم الشهر العقاري والتوثيق، وما في حكمها التي يقع عبء أدائها عليه، وأية عقود باختلاف أنواعها التي يكون الصندوق طرفاً فيها، ومن رسوم التصديق على التوقيع.

وشملت تعديلات قانون صندوق تحيا مصر، إعفاء الصندوق من كافة الضرائب، والرسوم الجمركية، ورسوم المناطق الحرة لكل ما يستورده من معدات، وأجهزة، ومستلزمات.

أبرز تعديلات قانون صندوق تحيا مصر

وتضمنت الفقرة الأخيرة من المادة المستبدلة في تعديلات قانون صندوق تحيا مصر، ربط الإعفاءات المشار إليها في المادة بالضرائب والرسوم التي يقع عبئها مباشرة على الصندوق، وكل ما يرد إليه من الهدايا، والهبات، والتبرعات، والمنح التي ترد له من الخارج.

وتعمل تعديلات قانون صندوق تحيا مصر، تمكين الصندوق من مباشرة الأنشطة التي أنشئ من أجلها من خلال زيادة مجالات الإعفاءات المقررة لصندوق تحيا مصر.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وقع قانون رقم 68 لسنة 2021، الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2015، بإنشاء صندوق «تحيا مصر»، والمعروفة بتعديلات قانون صندوق تحيا مصر.