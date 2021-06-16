«لو رايح تشتري شقة علشان تثبت حقك».. اعرف خطوات إثبات صحة التوقيع

يلجأ الكثيرون إلى صحة التوقيع على عقود شقق التمليك بدلا من تسجيلها في الشهر العقاري ودفع رسوم إضافية، ومن أجل حفظ حقوقهم في حال إنكار المالك بيعه للشقة للطرف الآخر.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور الآتية في إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات خطوات صحة التوقيع وفق لما ذكره المحامي أحمد عاطف، في حديثه لـ«الوطن»، ووفقا لما حدده القانون من خطوات يجب اتباعها فى حالة إقامة دعاوى صحة التوقيع من المدعين على المدعين عليهم، لإثبات صحة توقيع مزيل على أحد العقود.

خطوات صحة التوقيع

كتابة عريضة الدعوى وفقا للنموذج المعد لذلك والتوقيع عليها.

إرفاق أصل العقد المراد إثبات صحة توقيعه وصورة الرقم القومي بعريضة الدعوى من مقيم الدعوى، ودمغ كل ورقة بالدمغة المخصصة لذلك.

تقديم نسخ عريضة الدعوى بعدد المدعى عليهم وصورة لحفظها بملف الدعوى.

تقديم أصل الدعوى إلى رئيس القلم المدني بالمحكمة المختصة التي يقع في نطاقها المراد إثبات التوقيع عليه.

ثم يتم تقدير الرسوم المقررة على الدعوى وسدادها في خزانة المحكمة، واستلام قسيمة سداد الرسوم وتسليم أصل وصور عريضة الدعوى إلى رئيس القلم للتوقيع عليها وختمها.

تحديد موعد لجلسة نظر الدعوى تقديم صورة لقلم محضرى المحكمة لإعلان المدعى عليه فى حال حضور المدعى عليه أو وكيله خلال الجلسة وأقر بالتوقيع يتم حجز الدعوى للحكم بصحة التوقيع على المحرر المودع بالدعوى.

فى حالة عدم حضور المدعى عليه أو وكيله خلال الجلسة يتم تأجيلها للمرة الثانية وإذا لم يحضر تحجز الدعوى للحكم بصحة التوقيع ويتم إلزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة لتخلفه عن الحضور.

يذكر أنه ووفقًا لنص المادة 45 من قانون الإثبات «يجوز لمن بيده محرر غير رسمى أن يختصم من يشهد عليه هذا المحرر ليقر أنه بخطه أو إمضائه أو بختمه أو بصمة أصبعه ولو كان الالتزام الوارد به غير مستحق الأداء، وذلك يكون بدعوى أصلية بالإجراءات المعتادة».