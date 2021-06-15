«قاسم»: نستهدف تطوير كل المناطق الصناعية العشوائية بجميع المحافظات

صرح الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن هناك تكليف من رئاسة مجلس الوزراء بسرعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووضع مخططات كاملة لتطوير المناطق الصناعية العشوائية على مستوى المحافظات المصرية المختلفة، وذلك بهدف تحويلها إلى مجمعات آمنة ومخططة، بالإضافة إلى رفع كفاءتها وإعادة تأهيلها والفصل بين المناطق السكنية والورش المتواجدة بهذه المناطق الصناعية، بغرض الحفاظ على صحة وحياة المواطنين.

وقال «قاسم»، خلال مداخلة هاتفية، الثلاثاء، مع برنامج «اليوم»، المذاع على شاشة dmc، إن الأمر لن يقتصر على ذلك بل ستخضع هذه الورش إلى عمليات تطويريه من شأنها أن تحولها إلى مصانع صغيرة، بحيث يساعد كل ذلك في المحافظة على صحة وحياة سكان تلك المناطق.

وأشار المتحدث باسم وزارة التنمية، إلى أن طبيعة هذه الورش يكون السكن إلى جوارها أو فوقها، وهو ما كان يُصعب من عملية الفصل، لكن هناك عمل كبير تم إنجازه لتحقيق هذا الهدف كما هو موجود على أرض الواقع حاليا بعدد من المناطق.

ولفت المتحدث باسم وزارة التنمية، إلى أن العمل لم يقتصر على الفصل فقط، بل شهدت تلك المناطق تطوير كامل وشامل، حتى تسطيع أن تشارك هذه الورش والمصانع الصغيرة في القيام بدورها في تغذية الصناعات الكبرى، وكذلك إدراج كل هذه الورش والمصانع ضمن الاقتصاد الرسمي للدولة، وهو ما سينتج عنه تعظيم بالناتج المحلي الإجمالي للدولة.