سناب شات يغلق حساب ترامب.. ورئيس تويتر يؤكد: «حظره كان صائبا»

أكد الرئيس التنفيذي لـ"تويتر" على أن حظر ترامب على تويتر كان "القرار الصائب" لكن هذا الحظر يمثل سابقة خطيرة، وذلك حسبما أفادت فضائية الشرق في نبأ عاجل لها في الوقت الذي اتهم فيه الرئيس الأمريكي الذي انتهت فترة ولايته دونالد ترامب، موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، بالتآمر ضده من أجل إسقاطه وعدم وصول صوته لمؤيديه، وفقًا لسكاي نيوز، وكتب «ترامب» تغريدة من حسابه الرئاسي، قائلًا: «لقد نسق موظفو تويتر مع الديمقراطيين واليسار الراديكالي لإزالة حسابي من منصتهم ولإسكاتي».

سناب شات يحذف حساب ترامب

وأعلن موقع "سناب شات" إغلاق حساب دونالد ترامب بشكل نهائي وذلك بسبب الأحدث الأخيرة التي شهدتها الولايات المتحدة الأمريكية، حسبما أفادت «روسيا اليوم» في نبأ عاجل لها.

حذف حسابات ترامب من فيسبوك وانستجرام وتويتر

ويأتي حديث «ترامب» ردًا على حذف حسابه عبر موقع تويتر بشكل نهائي، وإعلان مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة «فيسبوك»، عن حظر حسابات الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى أجل غير مسمى، في أعقاب هجوم مؤيدين له على مبنى الكونجرس الأميركي، عشية الأربعاء، بمثابة ضربة كبرى لترامب الذي اعتمد على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير طوال حملته الانتخابية، وخلال صراعه مع الرئيس المنتخب بايدن، وفي مسيرة إدعاءاته بالفوز.

وكان موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، قد سبق مؤسس «فيسبوك»، بإعلان حظر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته من التدوين والتعليق والمشاركة، بعد أحداث اقتحام الكونجرس.

ويزيد من وقع هذا الحظر وتأثيره على ترامب، أنه كان النافذة الرئيسية التي يطل منها على أنصاره، لاسيما بعد أن أحجمت معظم وسائل الإعلام الأمريكية عن تغطية خطبه وتصريحاته، وهو ما ظهر في الخطبة الأخيرة التي ألقاها على أنصاره، وحرضهم فيها على اقتحام الكونجرس، والتي اقتصرت تغطيتها بشكل كامل على قناة فوكس نيوز فقط.

وكان مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، قد أعلن الخميس الماضي، أن منصة التواصل الاجتماعي ستحظر الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى أجل غير مسمى.

وأشار زوكربيرغ، إلى أن الحظر لن يتم رفعه قبل يوم التنصيب، في 20 يناير الجاري، موضحا أن الأحداث المروعة في الساعات الأربع والعشرين الماضية «تظهر بوضوح أن الرئيس دونالد ترامب يعتزم استغلال الوقت المتبقي له في المنصب لتقويض الانتقال السلمي والمشروع للسلطة إلى خليفته المنتخب، جو بايدن».