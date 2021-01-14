آخرهم «سناب شات».. السوشيال ميديا تقطع لسان ترامب وتمنعه عن أنصاره

انضم موقع «سناب شات» إلى قائمة مواقع التواصل الاجتماعي التي تحارب الرئيس الأمريكي منتهية ولايته دونالد ترامب، ونقلت «رويترز» عن الشركة أن الحفاظ على السلامة العامة هو السبب في إغلاق حساب «ترامب» وذلك لنشره معلومات مضللة وخطاب الكراهية والتحريض على العنف حسب بيانها، وذلك بعدما أعلنت «سناب شات» عن تعليق حساب ترامب إلى أجل غير مسمى، بعد اقتحام أنصاره مبنى الكونجرس في العاصمة واشنطن، في السادس من يناير الحالي.

زوكربيرج يغلق حساب ترامب على فيسبوك وانستجرام

وأعلن مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة «فيسبوك»، حظر حسابات ترامب إلى أجل غير مسمى، وذلك في أعقاب هجوم مؤيدين له على مبنى الكونجرس الأميركي، الأربعاء الماضي قبلما يعلن أن الحظر سيمتد حتى يوم تنصيب بايدن رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية في 20 يناير الجاري.

وأكد المدير التنفيذي لفيسبوك: «نحن نوسع الحظر الذي وضعناه على حساباته على فيسبوك وإنستغرام، إلى أجل غير مسمى ولمدة أسبوعين على الأقل حتى يكتمل الانتقال السلمي للسلطة».

تويتر يحظر ترامب

وكان موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، قد سبق مؤسس «فيسبوك»، بإعلان حظر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته من التدوين والتعليق والمشاركة، بعد أحداث اقتحام الكونجرس.

وأكد الرئيس التنفيذي لـ«تويتر» على أن حظر ترامب على تويتر كان «القرار الصائب»، لكن هذا الحظر يمثل سابقة خطيرة، وذلك حسبما أفادت فضائية الشرق في نبأ عاجل لها، في الوقت الذي اتهم فيه الرئيس الأمريكي الذي انتهت فترة ولايته دونالد ترامب، موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، بالتآمر ضده من أجل إسقاطه وعدم وصول صوته لمؤيديه، وفقًا لسكاي نيوز، وكتب «ترامب» تغريدة من حسابه الرئاسي، قائلًا: «لقد نسق موظفو تويتر مع الديمقراطيين واليسار الراديكالي لإزالة حسابي من منصتهم ولإسكاتي».