مسرح الساحل برعاية أشرف عبد الباقي بداية من يوليو

يستعد النجم الكبير أشرف عبدالباقي لافتتاح مسرح الساحل لأول مرة وذلك بداية من أول يوليو المقبل، حيث سيقدم عبدالباقي في افتتاح مسرح الساحل "مسرحية كلها غلط"، ثم تتوالي المفاجأت وذلك علي مدار قرابة الثلاثة أشهر الخاصة بموسم الصيف.

مسرح الساحل برعاية أشرف عبد الباقي

وأكد عبدالباقي في تصريحات صحفية، بأنه سعيد بتجربة مسرح الساحل والتي بذل فيها جهدا كبيرا للغاية حتي تري النور مطلع الشهر المقبل، مشيرا أن موقع "مسرح الساحل" استراتيجي للغاية، حيث يقع نهاية طريق وادي النطرون مع طريق الساحل الشمالي وتحديدا أمام مارينا 4.

وأضاف عبدالباقي، أن مشروع مسرح الساحل يقدم لأول مرة للجمهور خلال موسم الصيف، فيما سيتم بيع التذاكر من خلال موقع تيكتس مارشيه او من خلال المسرح نفسه.

الجدير بالذكر أن مسرحية كلها غلط "the play that gose wrong" هي رواية كوميدية إنجليزية أخذ عبد الباقى حقوقها الأدبية وتمصيرها للعرض فى مصر، وتعرض أيضًا فى عدة دول أخرى مثل ألمانيا والأرجنتين وبرودواي بجانب لندن، وهي تأليف Henry Lewis و Jonathan sayerو Henry shields.

ومسرحية كلها غلط هي بطولة أشرف عبدالباقي ومجموعة كبيرة من الشباب، ترجمة نادية حسب الله، مدير الفرقة رشدي سلامة، أزياء هالة الزهوي، ديكور محمود سامي، وإخراج أشرف عبدالباقي، وإنتاج وورك شوب.

فيلم سقراط ونبيلة

يذكر أن الفنان اشرف عبد الباقي يستعد لطرح فيلمه الجديد " سقراط ونبيلة " والذي يعود به للسينما بعد غياب ويشارك فى بطولتة بجانب دينا وأحمد فتحى وعدد أخر من الفنانين وهو من تأليف عبد الفتاح كمال واخراج هشام الشافعى .