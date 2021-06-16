عزيزة جلال تعود للغناء من جديد بألبوم خليجي

أعلنت الفنانة المغربية عزيزة جلال، عودتها من جديد لطرح الألبومات الغنائية، من خلال ألبوم تحضر له في الخليج، لطرحه خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت عزيزة في تصريحات لبرنامج «أي تي»، أن البومها الخليجي الجديد، سيكون باللهجة الإماراتية، وظلت تعمل عليه لمدة 6 أشهر، وستكون أولى الأغنيات بعنوان «مرحباني».

وأشارت عزيزة، إلى أن المشرف على هذا المشروع، أنور المشيري.

كانت الفنانة المغربية عزيزة جلال، قالت إنها تتمنى العودة إلى مصر، لتعيد أيام الزمن الجميل، على حد تعبيرها.

وأضافت في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أن لمصر والمصريين مكانة كبيرة في قلبها، لافتةً إلى أنها كانت ستحضر لمصر خلال الفترة الماضية لولا ظروف فيروس كورونا المستجد.

وتابعت أن لمصر والمصريين فضل كبير عليها خلال سنواتها الأولى التي ساهمت في شهرتها الفنية الكبيرة، مشيرة إلى أن أفضل أغنياتها خرجت من مصر.

وأوضحت أنها ستأتي لمصر لعقد الكثير من اللقاءات التي تمهد لعودتها الفنية من جديد، وهنأت الشعب المصري بذكرى انتصار حرب أكتوبر المجيد.

وكانت عزيزة جلال، قالت إن الفنان الراحل بليغ حمدي لا يزال حيًا بداخل الكثير من محبيه ومعجبيه حول العالم العربي وفي المغرب.

وأضافت «جلال»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية «الحياة»، أنها كانت محظوظة لغنائها أغنيتي «حرمت الحب عليا، مستنياك»، من ألحانه وكلماته.

وتابعت أنه لا تزال الأغنيتان تعيشان بين الكثيرين حتى بعد اعتزالها الفن لمدة 30 عامًا: "حاسة أنها موجودة بين الناس"، موضحة أن تاريخها الفني يعود فضله إلى مصر وملحنيها وشعبها، وهو ما يمثل نقطة فارقة في حياتها الفنية: "مصر احتضنتي وأنا مطربة مش معروفة، واتشهرت وحبوني الناس".