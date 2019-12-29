قالت الفنانة المغربية عزيزة جلال، إنها كانت محظوظة للغاية بأنها عملت مع عمالقة وأساتذة الأغنية العربية مثل سيد مكاوي وبليغ حمدي، وتعلمت الكثير منهم سواء كانوا كُتابا أو شعراء أو ملحنين، وكل الأسماء الكبيرة التي عملت معها تّعلمت منها الكثير.

وأضافت "جلال"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج " مساء DMC"، مع الإعلامية إيمان الحصري، على شاشة "DMC": "اتعلمت من هذه الأجيال العظيمة الغناء والسمع وأشياء كثيرة، الحمد لله ده حظي، أني كنت حاضرة المرحلة اللي كانوا متواجدين فيها".

وتابعت: "ألحان الشعراء الكبار التي قمت بغنائها لا زالت تعيش في أذهان المستمعين حتى بعد انقطاعي عن الغناء مدة 35 سنة، وهذا دليل على أن هذه الأشعار والألحان كانت مؤثرة جدًا".