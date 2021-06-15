دفنها بتصريح مزور.. تفاصيل قتل سائق لزوجته مريضة السرطان لطلبها العلاج

اعترف المتهم بقتل زوجته المريضة بالسرطان بمنطقة الطالبية بمحافظة الجيزة، بأنه لم يكن يريد قتلها، لكنه كان يضربها بسبب خلافات زوجية بينهما، حيث قررت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد.

خلافات زوجية

وقال المتهم إنه كانت هناك خلافات زوجية بينه وبين زوجته المريضة بالسرطان، حيث نشبت مشادة بينهما فور عودتهما من عيادة الطبيب المعالج لها، حيث طالبته بإعادة الكشف عند طبيب آخر ما أثار غضبه، وانهال عليها ضربًا حتى لقيت مصرعها في الحال.

تصريح دفن مزور

وأوضح أمام جهات التحقيقات، أنه استخرج تصريح دفن دون علم أهلها، ودفنها، لكن الأسرة شككت في الأمر ما دفعهم لتحرير محضر بقسم الشرطة، حيث أمرت النيابة العامة باستخراج الجثمان مرة أخرى وتشريحه.

بلاغ لقسم شرطة الطالبية

وتلقى قسم الطالبية بلاغا من شقيقين من محافظة المنوفية، بتلقيهما اتصالا هاتفيا من زوج شقيقتهما سائق «توك توك» بوفاة شقيقتهما، وعند حضورهما فوجئا أنه دفنها بشكل رسمي، الأمر الذي أثار ارتيابهما، واتهما الزوج بأنه وراء موت شقيقتهما «شبهة جنائية»

بالانتقال وإجراء التحريات، تبين أن الزوجين لديهما 8 أولاد ويوجد خلافات زوجية، وأن الزوج معتاد التعدي عليها بالضرب، وآخرها أمس، متسببا في حالة إعياء ووفاتها عقب ذلك بسويعات، وأمكن التوصل للسيدة التي غسلتها، لتؤكد وجود إصابات بها، وأنها ارتابت في الأمر، لكنها استكملت غسلها بعد رؤية تصريح الدفن.

بمواجهة الزوج اعترف بالتعدي عليها بالضرب حتى شعورها بإعياء، انتهى بوفاتها، فاستعان بطبيب بمستوصف طبي حديث التخرج، وقع عليها الكشف الطبي، وحرر له تقريرا طبيا دون إصابات، ثم تقرير مفتش صحة الذي حرر تصريح الدفن بناء على التقرير الطبي، أمكن ضبط الطبيب حديث التخرج، وجار العرض على النيابة.