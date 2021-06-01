آخر أخبار الحوادث في مصر اليوم.. إصابة 12 بينهم 3 أمناء شرطة

أصيب مواطنون في حوادث متفرقة، أمس الاثنين، في محافظات مختلفة بينهم 3 أمناء شرطة من قوات إدارة الحماية المدنية بالقليوبية.

إصابة سائقين في الإسماعيلية

ففي محافظة الإسماعيلية أصيب شخصان بإصابات بالغة نتيجة تصادم سيارتي نقل بطريق الإسماعيلية بورسعيد الزراعي.

وتلقى اللواء ياسر نشأت، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بتصادم سيارتين بمدخل مدينة الإسماعيلية، وأصيب أحد السائقين بإصابات بالغة وعدم قدرة رجال الإسعاف على إخراجه من كابينة السيارة.

واضطر مواطنون إلى استخدام «الصاروخ» لقطع الحديد والوصول إلى السائق ونقله بسيارة الإسعاف إلى المستشفى في حالة حرجة.

إصابة 3 أمناء شرطة في القليوبية

وأصيب 3 أمناء شرطة بإصابات بسيطة من قوات الحماية المدنية في القليوبية إثر انقلاب سيارة إطفاء بهم على الطريق الزراعي قرب مركز طوخ اتجاه القاهرة.

وأسفر الحادث عن انقلاب سيارة إطفاء تابعة للإدارة العامة للحماية المدنية في بنها إثر اصطدام سيارة مجهولة من الخلف فاختلت عجلة القيادة في يد قائدها واصطدمت في الرصيف الأوسط للطريق وانقلبت.

إصابة 7 في حادث تصادم ببني سويف

وفي محافظة بني سويف أصيب 7 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين ملاكي ودراجتين ناريتين، بمنطقة «الحمرايا» شرق النيل، وعلى طريق «كوم أبو خلاد - دنديل».

ففي الحادث الأول، أصيب 3 أشخاص إثر تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية بمنطقة الحمرايا بشرق النيل في بني سويف، وجرى نقلهم إلى مستشفى بني سويف التخصصي.

في الحادث الثاني، أصيب 4 أشخاص، إثر اصطدام سيارة ملاكي بدراجة نارية، على طريق «دنديل - كوم أبو خلاد»، بمركز ناصر شمال المحافظة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي، لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة.

وقالت المصادر إن الإصابات تختلف ما بين كسور وكدمات وسحجات واشتباه ما بعد الارتجاج وجروح سطحية وقطعية وتم عمل الطوارئ اللازمة لهم.