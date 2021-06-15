وزير القوى العاملة: التنسيق مع الجانب الليبي لعودة العمالة المصرية

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن ليبيا في حاجة ماسة إلى العمالة لأنها في مرحلة إعادة إعمار، موضحًا أن زيارة وزير العمل والتأهيل الليبي، علي العابد، إلى مصر جاءت من أجل الاتفاق على أبرز القطاعات التي يلتحق بها العمالة المصرية خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى وضع ضوابط للعمال من أجل التعرف على آليات تحويل الأجور إلى مصر.

وأضاف «سعفان»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء DMC » المذاع على فضائية «DMC»، اليوم الثلاثاء، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أنه خلال اجتماعه مع وزير العمل الليبي، تطرق إلى تحديد أبرز الوظائف التي سيكون مطلوب فيها العمالة المصرية، من أجل توفير الأمن لهؤلاء العمال الذين يسافرون إلى ليبيا بعد 10 سنوات من الحرب الأهلية.

والتقى «سعفان» مع نظيره الليبي، أمس الاثنين، من أجل تنظيم وتسهيل تنقل الأيدي العاملة الموقعة بين مصر وليبيا، وللربط الإلكتروني بين الوزارتين لتحديد احتياجات ليبيا من العمالة خلال الفترة المقبلة.

وتسعى مصر إلى عودة مكتب التمثيل العمالي لليبيا بعد إغلاقه عقب أحداث العنف والثورة التي قامت في الجارة الغربية لمصر، وتوفير وظائف للعمالة المصرية خاصة بعد عودة الأغلبية عقب قيام حرب أهلية في ليبيا، واختطاف جماعات مسلحة العمالة المصرية وطلب فدية.