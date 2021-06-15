فنانة تشكيلية: الفن يؤثر في مشاعر الأطفال و«مفيش حد مش موهوب»

قالت دونزي الحسيني، فنانة تشكيلية، إن الفن يؤثر بشكل إيجابي على شخصية الطفل من كل النواحي سواء من ناحية الجلوس أو الكلام، «لما يتكلم يعرف يتكلم إزاي زي الفنانين، ولم يقعد يُقعد زي الفنان»، كما أنه لا يوجد طفل غير موهب، ولكن هناك طفل يحب ما يقوم به، وطفل آخر لا يحب ما يقوم به، ولذلك هناك ضرورة للبحث عما يريده الطفل، خلال حوارها في برنامج «البيه والهانم»، على شاشة «صدى البلد».

وأضافت «الحسيني»، أن هناك ضرورة لعدم التدخل في خيال الطفل أو توجهاته قبل الوصول لـ6 سنوات، «لازم نُعطي الطفل الألوان وهو بيبي ونسيبه»، كما أن الطفل إذا جلس أربع أو 6 ساعات في الرسم، فهذا ينعكس على الطفل ويزيد من تفوقه أكاديميا، ويغير في شخصيته بشكل إيجابي للغاية، «الطفل يزيد من الثقة بالنفس»، فالطفل لا يضع أي لون في اللوحة ويتعامل بتلقائية، فيخرج بعض اللوحات في منتهى الجمال.

وأشارت إلى أن الطفل يستطيع الوصول إلى أي إجابة من خلال الإنترنت، وبهذا يرى الطفل أنه بإمكانه الاعتماد على نفسه، وليس في حاجة لسؤال الأب أو الأم على غير معلومة، «زمن الأطفال الحالي صعب للغاية»، كما ذكرت أنها نظمت الكثير من المعارض الخاصة بالأطفال، «كل طفل مختلف في رسوماته، وليه حتة في قلب مختلفةـ»، كما أنها نظمت بعض معارض لأطفال في إيطاليا، وقام السفير المصري بروما باستضافة الأطفال.

وأردفت أن مصر كانت أول دولة في الدول العربية تنظم معارض للأطفال في الخارج، «في ناس في الخارج لحد دلوقتي فاكره أننا لسه بنركب جمل»، كما أنها أثناء تنظيم معرض للأطفال في إيطاليا رسمت حالة من الانبهار بالأطفال المصريين، «مكنوش متخيلين عندنا أطفال بالثقافة دي والجمال دا»، وهناك أطفال رسموا صورا بعدد 30 قطعة في أحد المعارض في مساحة لا تتعدى10 سم، كما أن وزير الثقافة إيناس عبد الدايم جلست في أحد المعارض بدلاً من ربع ساعة لأكثر من ساعة، «قالت انتي أبهرتيني، أنا كنت متخيلة إني هشوف معرض أطفال عادي».