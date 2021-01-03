وفاة مشرفة باص حادث أتوبيس الهرم: فنانة تشكيلية نظمت معارض لطلابها

أعلنت مدرسة الإبداع الدولية وفاة معلمة التربية الفنية دينا عبداللطيف، والتي كانت مصابة منذ منتصف نوفمبر 2020 في حادث أتوبيس مدرسة الإبداع في الهرم، وكانت محجوزة تحت الملاحظة بالرعاية المركزة على جهاز تنفسٍ صناعي، بحسب بيان محافظة الجيزة حينها.

دينا محمود فنانة تشكيلية ومشرفة باص الهرم، وأقامت عددًا من المعراض، وقبل حادث إصابتها بأيام أعلنت استعدادها لمعرض فني جديد كانت قد بدأت التحضير له منذ الحجر المنزلي بسبب فيروس كورونا المستجد في مارس الماضي، وقالت في حديث لـ«الوطن» حينها أن «الطيارة الورق» هي مدخل معرضها الفني الجديد ويظهر في اللوحات تأثير تفشي فيروس كورونا على الجميع.

تبلغ دينا من العمر 35 عامًا، وتهتم بالنساء في لوحاتها، حيث نظمت معرض «حكايات ستات» في سبتمبر 2019 وكانت المرأة بطلته وأساس نحو 35 لوحة، في كل أوضاعها ومجالات اهتمامها، الشعبية والمثقفة والحبيبة والجارة، وكان «الطائر» رفيق كل عمل فنيا باعتباره شاهدًا على كل ما تفعله.

ارتبطت دينا، خريجة كلية تربية فنون جميلة حلوان، بطلابها حيث كانت تحرص على تنظيم معرض لرسومات وأعمال طلابها الفنية في نهاية كل عام دراسي، وذلك منذ أن التحقت بالعمل في مدرسة الإبداع منذ 9 سنوات واقترحت تنظيم معرض يعرض منتجات تلاميذها في نهاية العام الدراسي، وكان طلاب الفرقة الخامسة الابتدائية أول الخاضعين للتجربة، التي نجحت نجاحًا كبيرًا منذ أول معرض لهم تم تنظيمه في ساقية الصاوي.