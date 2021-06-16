 تعرف على أهمية السياحة العربية بعد عودتها تدريجيا

بدأت الحركة السياحية الوافدة من الدول العربية في العودة التدريجية للمدن السياحية المصرية، ما أدى إلى وصول نسب الإشغال ببعض فنادق القاهرة إلى 100% من النسبة التي حددتها وزارة السياحة لاستقبال النزلاء بالمنشآت الفندقية والمقدرة بـ 50% من السعة الاستيعابية القصوى للفندق.

السياحة العربية مهمة جدا لمصر

وقال محمد فاروق رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة، إن السياحة العربية مهمة جدا لمصر حيث تمثل نحو 20% من إجمالي الحركة السياحية التي كانت تستقبلها مصر قبل حدوث جائحة كورونا فبراير من العام الماضى.

وأضاف لـ«الوطن» أنه رغم زيادة أعداد السياح العرب الوافدين لمصر خلال الشهر الجاري إلا أن الحركة ما زالت في بدايتها، خاصة أن العديد من الدول العربية لم تسمح لمواطنيها حتى الآن بالسفر لمصر بسبب الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها لمنع تفشي فيروس كورونا.

السياح السعوديون

وأوضح أن الحركة السياحية الوافدة لمصر من السعودية حاليا هي الأكبر رغم أن المملكة العربية السعودية سمحت فقط لمواطنيها بالسفر لمصر منتصف الشهر الماضى، مشيرا إلى أن الشهور المقبلة ستشهد زيادة في الحركة السياحية الوافدة من الدول العربية لا سيما من السعودية، مطالبا وزارة السياحة والآثار بالعمل من الآن مع اللجنة الوزارية لأزمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لزيادة نسب استقبال الفنادق للنزلاء إلى 70% من السعة الاستيعابية القصوي للفندق مع الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وذلك تحسبا للزيادة المتوقعة في أعداد السائحين الوافدين لمصر وخوفا من ألا تكفي الغرف المتاحة حاليا لاستقبال كل السياح، خاصة مع قرب عودة السياحة العربية.

مزايا كبيرة وأهمية عودة السياحة العربية لمصر

وعدد فاروق مزايا وأهمية عودة السياحة العربية لمصر، مشيرا إلى أن متوسط إنفاق السائح العربي خلال زيارته لمصر تبلغ أضعاف ما ينفقه سياح بعض الدول الأوروبية، كما أن متوسط الإقامة بالنسبة للسائح العربي تتراوح ما بين أسبوع و10 أيام ما يرفع من نسب الليالي الفندقية المحققة.

وأوضح أن السياحة العربية سياحة عائلية تضم الأب والأم والأطفال، ما يجعل هناك تنوعا في الرغبات ويجعلهم يتنقلون لزيارة أكثر من مدينة ما بين شاطئية أو أثرية أثناء زيارتهم الواحدة لمصر، كما أن تشابه العادات والتقاليد ووحدة اللغة بين السائح العربي والمصريين تجعل السائح العربي يفضل السفر لمصر، فضلا عن أن قرب المسافة بين الدول العربية ومصر يسهل من فرص قدوم السائح العربي لمصر في أي وقت يريد دون الحاجة للإعداد للرحلة قبلها بوقت كبير.