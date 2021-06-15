مؤتمر صحفي لتعليم إسكندرية لإعلان ضوابط امتحانات الثانوية العامة

أكد الدكتور محمد سعد، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، أن إجابة امتحانات الثانوية العامة سوف اكون إجبارياً عبر ورق «البابل شيت»، بينما الإجابة اختيارية عبر نظام «التابلت»، مرجحاً ذلك من أجل الحفاظ على حق الطالب في حال حدوث أي مشكلة تقنية عبر التابلت.

توفير كامل الوقت للطلاب في امتحانات الثانوية العامة

وأوضح «سعد»، خلال مؤتمر صحفي داخل نقابة الصحفيين بالإسكندرية، مساء اليوم الثلاثاء، أنه سيتم توفير كامل الوقت للطلاب للمساعدة في طريقة حل امتحانات الثانوية العامة، وفقاً لتعليمات وزارة التربية والتعليم، لافتاً إلى أن ذلك سيساعد الطلاب على الحل في كلا الطريقتين في حال اعتياد البعض منهم الحل عبر نظام «التابلت»، ونقله في ورقة «البابل شيت».

تشكيل غرفة عمليات لمتابعة امتحانات الثانوية العامة

وأكد أنه سوف يتم تشكيل غرفة عمليات رئيسية في المديرية لمتابعة امتحانات الثانوية العامة، والتنسيق والمتابعة مع 8 غرف عمليات فرعية في الإدارات التعليمية لمتابعة انتظام سير العملية الامتحانية لحظة بلحظة.

نصائح لطلاب الثانوية العامة بالإسكندرية

ووجه مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية نصائح لطلاب الثانوية العامة، أهمها الهدوء والتركيز، كما طالبهم بعدم حيازة الموبايل أثناء التوجه الى امتحانات الثانوية العامة لعدم تحرير محضر غش.

إجراءات احترازية لامتحانات الثانوية العامة بالإسكندرية

وأكد أنه سيتم العمل بالإجراءات احترازية لامتحانات الثانوية العامة بالإسكندرية من خلال الالتزام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات وتقليل أعداد الطلاب باللجان الفرعية ليصبح 14 طالباً فقط، بدلاً من 20 طالباً، للمحافظة على التباعد والمسافات البينية الآمنة أثناء سير الامتحان.

كما يجري تعقيم جميع مقار لجان السير بصفة يومية، وتوفير طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة، والتنبيه على الملاحظين والمراقبين ورؤساء اللجان بارتداء الكمامات، واستخدام أجهزة الكشف الحراري لكل لجنة.