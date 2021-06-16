أبرز نصائح وزير التعليم لطلاب الثانوية العامة 2021

يوجه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مجموعة نصائح لطلاب الثانوية العامة 2021، استعدادا للامتحانات التي من المقرر عقدها في شهر يوليو المقبل وسط تنفيذ كل الإجراءات الوقائية المكثفة لمواجهة كورونا، موضحاً أن الامتحانات ستعقد ورقيا وإلكترونيا، مشدداً على الطلاب بضرورة الإجابة على البابل شيت لضمان تفادي أي مشكلات معينة.

شوقي: التنسيق مع جميع مديريات التربية والتعليم في مختلف المحافظات

وأضاف «شوقي» في تصريحات له، أنه سيتم التنسيق مع جميع مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني في مختلف المحافظات استعدادا لامتحانات الثانوية العامة، موضحاً أنه سيتم تعقيم اللجان الامتحانية جيداً وقياس درجة حرارة الطلاب والمعلمين قبل السماح لهم بدخول الإمتحانات، مشيراً إلى أنه الوزارة حريصة على تكثيف الاستعدادات النهائية لعقد الامتحانات سواء بطباعة أوراق البابل شيت أو إعداد المدارس الحكومية جيداً من حيث البنية التحتية.

14 نصيحة من وزير التعليم لطلاب الثانوية العامة

وترصد «الوطن» في السطور التالية أبرز النصائح التي قدمها الدكتور طارق شوقي لطلاب الثانوية العامة 2021

1_فهم المقررات الدراسية وعدم الاعتماد على الحفظ والتلقين.

2_متابعة الفيديوهات التعليمية التي يتم بثها على المنصات التعليمية.

3_مذاكرة المقرر الدراسي من أي مصدر تعليمي يساعدهم على الفهم.

4_عدم الالتفاف لما يثار حول عدد أسئلة امتحانات الثانوية 2021 وتوزيع الدرجات.

5_حضور الامتحان التجريبي الثالث والاستفادة منه.

6_الاستعداد الجيد للامتحانات النهائية ومراجعة المقررات الدراسية جيداً.

7_متابعة المصادر التعليمية الرقمية مثل قناة مدرستنا 2 ومنصة حصص مصر، ومنصة البث المباشر، بنك المعرفة المصري، منصة ذاكر.

8_عدم الاهتمام بالدروس التي لا تساعد الطالب على حل الأسئلة الجديدة.

9_ضرورة عدم الانشغال بأي أمور فرعية مثل التابلت وشبكة الإنترنت والسيستيم والبابل شيت.

10_الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية في اللجان الامتحانية.

11_عدم الاعتماد على الغش لأنه سيتم تطبيق قوانين صارمة. 12_ضرورة الإجابة على البابل شيت بجانب الإجابة على جهاز التابلت.

13_ضرورة رصد الإجابة على الامتحانات بشكل منظم وواضح.

14_تسجيل الإجابة في البابل شيت نفسها في التابلت.