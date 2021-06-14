وزير التعليم: لا يوجد تحسين في الثانوية العامة ويلزمه تغيير القانون

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه لا يوجد تحسين لطلاب الثانوية العامة 2021، موضحا أن تطبيق التحسين يحتاج إلى تغيير قانون التعليم.

جاء ذلك في تصريحات له على جروب «التعليم المصري 2030» عبر تطبيق «واتس آب».

وفي سياق منفصل وفرت قناة «مدرستنا 2» التعليمية، بعض الأسئلة المهمة لطلاب «الصف الثالث الثانوي» من الفصل الثاني من مادة «الفيزياء» وهو فصل «التأثير المغناطيسي للتيار الكهربي»، وفي ضوء دراسة الباب الثاني «المعادن»، في مادة «الجيولوجيا»، وفرت أيضا القناة بعض التدريبات في شكل سؤال «اختر الإجابة الصحيحة» من حلقة «اسأل نجاوب».

وذكرت أنه في ضوء دراسة شعر «مدرسة المهاجر»، قدمت نصا شعريا متحررا للشاعر «إيليا أبو ماضي»، وبعض التدريبات عليه في صيغة سؤال «اختر الإجابة الصحيحة» من حلقة «اسأل نجاوب»، في مادة «اللغة العربية»، ونصحت الطلاب بالتعرف على كيفية تركيب جهاز الجلفانومتر، وكيف يتم حساب حساسية الجلفانو!.. وذلك من خلال مشاهدة فيديوهات تعليمية عليها، من حلقة «الخلاصة أن» في مادة الفيزياء.

«شوقي» يحث الطلاب على الاستفادة من جميع مصادر التعلم

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد أنه تم توفير لجميع الطلاب بالشعبة الأدبية بالصف الثالث الثانوي «نهضة مصر» التي تتيح مصادر تفاعلية لمذاكرة التاريخ والجغرافيا لتساعدهم على التعرف على المشكلات الاقتصادية في الجغرافيا وغيرها من المواضيع، بالإضافة لمصادر التاريخ التي تتضمن شرح الحملات والثورات بشكل مبسط وسهل من أجل الاستعداد للامتحانات بأفضل المصادر من خلال منصة إدارة التعلم LMS على بنك المعرفة المصري.