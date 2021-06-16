عودة أهالي سيناء للشيخ زويد بعد دحر الإرهاب: أرواح الشهداء ترفرف هناك

استعرض الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، فيديوهات ترصد عودة أهالي سيناء لمنطقة الشيخ زويد وبعض القرى حيث ظهرت مواكب السيارات التي تقل أهالي سيناء وعليها علم مصر يرفرف فرحًا وابتهاجًا بعودتهم لأرضهم بعد تطهيرها من الإرهاب.

واستطلع الحسيني آراء بعض أهالي سيناء في مداخلات هاتفية نرصدها لكم كما يلي:

أهالي سيناء وقفوا بجوار الجيش والشرطة في حربهما ضد الإرهاب

أكد الشيخ عبد المنعم رفاعي الباحث في شئون القبائل السيناوية على عودة أهالي سيناء لمنطقة الشيخ زويد وذلك بعد دحر الإرهاب، لافتًا إلى أن الله مَن على القيادة المصرية بالنصر في حربها على الإرهاب في كل ربوع شمال سيناء خاصة مدينة الشيخ زويد.

وأوضح رفاعي أن الأهالي رجعوا لمنازلهم بفضل الله وبتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي وبجهود القوات المسلحة والشرطة، مشيدًا بوقوف أهالي سيناء بجوار القوات المسلحة في كل حروبها ووصفهم بأنهم عمالقة ومحاربون شرسون وأنه لا يتوانى في الدفاع عن الأرض مع القوات المسلحة.

وتابع «مفيش حاجة اسمها حد يلوي دراع مصر أو ينتصر على مصر»، مشيدًا برجال مصر العسكريين والمدنيين وأن الله يكتب لهم النصر دائمًا، مشيرًا إلى أن التنمية بدأت بالفعل على أرض سيناء والشيخ زويد ورفح والمناطق الحدودية.

وشدد رفاعي على أن القيادة السياسية والقوات المسلحة المصرية والشرطة وأبناء سيناء أثبتوا للعالم كيف يكون اتحاد الشعب مع قيادته السياسية وجيشه وشرطته في تأمين وتنمية أرض مصر في جميع حدودها.

أرواح الشهداء كانت ترفرف في شوارع الشيخ زويد

من جهته، قال الدكتور خالد علي زايد، من أهالي سيناء، إنهم لم يشكوا أبدًا في أن القادم سيكون أفضل ثقة في القيادة السياسية وفي القوات المسلحة وفي الشرطة، لافتًا إلى أنهم كانوا متأكدين من قدرة القوات المسلحة على فرض سيطرتها بكل شبر من أرض مصر.

وأشار إلى أن هذه كانت رسالة أرسلها الرئيس عبدالفتاح السيسي لأهالي سيناء عن طريق رئيس أركان حرب القوات المسلحة في زيارته للشيخ زويد مؤكدًا أن هذه الزيارة كان لها دور في بث الأمل بين أهالي سيناء.

وأعرب زايد عن فرحته وفرحة الأهالي بعودة الحياة لمدينة الشيخ زويد مضيفًا «كنا بنشوف في كل شارع وفي كل مكان أرواح الشهداء بترفرف وكأنها بتقول احنا أدينا الدور اللي علينا والدور اللي جاي عليكم انكم تحافظوا على سيناء وتحافظوا على مصر» مشددًا على أن هذه اللحظات هي نتاج تضحيات القوات المسلحة والشرطة وأهالي سيناء.

وأشاد زايد بالتنمية التي تحدث حاليًا على أرض سيناء بما فيها مدينة رفح الجديدة والتنمية الشاملة التي تشهدها أرض سيناء وأنها ليست تنمية عشوائية ولكنها ضمن خطة مصر 2030.

وتابع «كل ده بيبعث الأمل في نفوس الشباب والأهالي وأنه مصر باقية مهما حصل من مشكلات فالقادم أفضل في ظل قيادة حكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي».