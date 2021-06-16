حبس عاطل ضبط بـ100 كيلو هيدرو في الإسماعيلية

أمرت نيابة القنطرة شرق بالإسماعيلية، صباح اليوم الأربعاء، بحبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالإتجار في المواد المخدرة.

وكشفت التحقيقات عن أن المتهم عاطل، وضبط بحوزته كمية كبيرة من مخدر الهيدرو، قبل توزيعه على صغار المروجين.

واعترف المتهم خلال التحقيقات بتردده من شمال سيناء إلى مدينة القنطرة شرق، لترويج مخدر الهيدرو عبر سيارته الشخصية، وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على المواد المخدرة المضبوطة.

وكانت وردت معلومات للواء ياسر نشأت، مدير أمن الإسماعيلية، من اللواء رشاد الغمراوي، مدير مباحث المحافظة، تفيد تردد أحد الأشخاص المقيمين بشمال سيناء على القنطرة شرق لترويج المواد المخدرة، خاصة الهيدرو الجديد.

وبتكثيف التحريات حول المتهم، تبين أنه يروج للمواد المخدرة على نشاط واسع، ويرتبط بعدد من صغار التجار ممن يساعدوه على ترويج المواد المخدرة.

وكثفت وحدة مباحث القنطرة شرق من تحرياتها حول المتهم، إلى أن تمكنت إحدى المأموريات من ضبطه وبحوزته المواد المخدرة.

وبفحص المواد تبين أنها عبارة عن 67 لفافة كبيرة الحجم، وزن الواحدة كيلو ونصف تقريبا، بداخلها عشب أخضر اللون «مخدر الهيدرو».

في السياق ذاتة، تمكن ضباط منطقة الاسماعيلية وسيناء الشمالية في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط كمية كبيرة من مخدر الهيروين، الأسبوع الماضي.

وكشفت التحريات عن تردد شخصين على دائرة مركز أبوصوير بسيارات ملاكي وربع نقل، وترويجهما لمخدر الهيروين، وتمكنت حملة مكبرة من ضبط 10 كيلو من الهيروين الخام.