استئناف 16 طبيبا بقنا على الحكم الصادر ضدهم بتهمة الإهمال 16 نوفمبر

حددت محكمة استئناف قنا، جلسة 16 نوفمبر المقبل، للنظر في معارضة 16 طبيبًا وطبيبة في قسم الأطفال بمستشفى قنا العام، على الحكم الصادر ضدهم من محكمة جنح قنا بالحبس عامين وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهم، لإهمالهم الطبي الذي تسبب في فقدان بصر الطفلة «تسبيح» مدى الحياة، خلال تواجدها في حضانة المستشفى منذ 3 سنوات.

وأكدت أنغام جابر، والدة الطفلة «تسبيح»، أن المحامي أبلغها بأن أطباء مستشفى قنا العام تقدموا بطعن ومعارضة على الحكم في محكمة استئناف قنا، وحددت المحكمة الجلسة يوم 16 نوفمبر المقبل.

وقالت الأم، إنها مستعدة للمعارضة في محكمة استئناف قنا، وأنها لن تترك حقها ابنتها التي راحت ضحية الإهمال، مؤكدة أن كل الأطباء أكدوا أنها فقدت بصريها مدى الحياة، «زي ما ربنا والقضاء العادل وقف معانا في الحكم الأول، هيقف معنا في الجلسة الثانية، وسيؤكد الحكم لأن دي طفلة».

وكان الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، قال إن فريقًا من المحامين سيدافع عن الأطباء الصادر ضدهم حكم بالحبس والغرامة في قضية الطفلة «تسبيح» وتم المعارضة عليه.

كانت محكمة جنح قسم قنا، برئاسة المستشار سليم أبوسحلي، عاقبت 16 طبيبًا بالسجن عامين وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهم، بتهمة الإهمال الطبي الذي نتج عنه فقدان بصر الطفلة «تسبيح» مدى الحياة.

وتعود القصة إلى نحو 3 سنوات مضت، عندما اكتشفت والدة «تسبيح»، فقدان بصر ابنتها بالصدفة، أثناء قيامها بتشغيل وإطفاء المصباح، لافتة إلى أن الأطباء أهملوا في علاجها داخل الحضانة، ولم يبلغوها بما حدث.

وقالت والدتها، إن مأساتها بدأت منذ يوليو قبل الماضي، عندما وضعت التوأم «عمر» و«تسبيح»، داخل إحدى المستشفيات الخاصة، وتم وضعهما داخل إحدى الحضانات الخاصة، وتوفى عمر بعد بضعة أيام، ثم استمرت «تسبيح» في الحضانة قرابة أسبوعين، ونظرًا لتكلفة الحضانة المرتفعة، داخل المستشفى الخاص، حاولنا نقلها إلى مستشفى قنا العام، لإيداعها في الحضانة هناك.

وأحيلت القضية التي حملت رقم 2005 لسنة 2021 جنح قنا، إلى النيابة العامة، ومنها إلى المحكمة، التي عاقبت المتهمين بالسجن لمدة عامين وغرامة 100 ألف جنيه.