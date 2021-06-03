حكاية الطفلة تسبيح: أصيبت بالعمى بعد ولادتها وأسرتها اتهمت الأطباء بالإهمال

لم ولن ترى العالم منذ ولادتها، هكذا قدر الله لها، إنها الطفلة «تسبيح» من أبناء قنا، اصيبت بالعمى فور ولادتها، وبعد وضعها في الحضانة وتعرضها للإهمال الطبي، وفقا لما قررته المحكمة، وأصدرت حكما بالحبس والغرامة على 15 طبيبا من أطباء بمستشفى قنا العام، عامين وغرامة 100 ألف جنيه لكل طبيب منهم، بتهمة الإهمال الطبي الذي نتج عنه فقدان بصر الطفلة تسبيح مدى الحياة، فيما تحركت نقابة الأطباء، دفاعا عن الفريق الطبي وقررت الطعن على الحكم.

«الوطن» ترصد 7 معلومات عن حياة الطفلة تسبيح، وفقا لمعلومات مستشفى قنا العام:

1- من أبناء محافظة قنا

2- ولدت في الأسبوع 27 أي قبل انتهاء الشهر السادس.

3- وزنها عند الولادة كان 900 جراما، والطبيعي من 3 إلى 3 ونصف كليو.

4- ولدت وعمرها الرحمي غير مكتمل كثير من الأعضاء، من الوارد ان تكون غير مكتمله.

5- دخلت الحضانه على أكسجين أنفي.

6- تم فصلها من جهاز الأكسجين بعد 5 أيام.

7- توفي توأمها بعد ولادته مباشرة.

عبدالحي: الأطباء أنقذوا حياتها

من جانبها أعلنت نقابة الأطباء، أنها تعد مذكرة قانونية للطعن على الحكم، مؤكدين أن الأطباء أدوا دورهم في إنقاذ حياة الطفلة تسبيح، خاصة أنها ولدت قبل اكتمال نموها الرحمي، مطالبة بإقرار قانون المسئولية الطبية، لعدم معاقبة الأطباء بالقانون الجنائي، وإلغاء الحبس في الاخطاء الطبية، وفقا لما صرح به الدكتور أسامة عبدالحي الأمين العام لنقابة الأطباء.

وأضاف «عبدالحي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «الأطباء أدوا دورا مهما وكبيرا في إنقاذ حياة الطفلة، خاصة وأن حدوث مضاعفات نتيجة التشبع بالأكسجين أمر وراد مع الأطفال»، قائلا: «كنا ننتظر أن يتم تكريم هؤلاء الأطباء، بدلا من صدور حكم حبس ضدهم، فلا يوجد دولة في العالم تعاقب الأطباء في الأخطاء الطبية بالقانون الجنائي».