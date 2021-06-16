إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بسوهاج

أصيب 4 اشخاص، بينهم ربة منزل، في مشاجرة بدائرة مركز طما شمال سوهاج، ونُقل المصابون إلى مستشفى أسيوط الجامعي، ومستشفى طما المركزي، وتبين أن الطرفين أبناء عمومة، وأن سبب المشاجرة خلافات الجيرة.

وتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بورود بلاغ بوقوع مشاجرة ووجود مصابين بدائرة المركز، انتقل مأمور وضباط مباحث المركز، وتمت السيطرة على الطرفين.

وتبين من المعاينة والفحص أنها بين كل من طرف أول «آية. ك. ش»، 21 سنة، حاصلة على دبلوم تجارة مصابة بجرح عرضي بفروة الرأس ونزيف بالعين اليمنى، ونُقلت لمستشفى أسيوط الجامعي، و«محمود. ك. ش»، 16 سنة، عامل، وأصيب بسحجات باليد اليمنى، وطرف ثان ضم كلًا من «التوني. ج. ش»، 28 سنة، عامل، و«محمد. ع. ش»، 21 سنة، عامل، وأصيبا بسحجات متفرقة بالجسم، والطرفان أبناء عمومة ويقيمان بذات الناحية.

وضُبط طرفا المشاجرة، وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها، بسبب خلافات الجيرة، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وفي واقعة سابقة، تلقى مركز شرطة طما بلاغًا بوقوع مشاجرة، وانتقل مأمور وضباط المركز، وبالفحص تبين أنها بين كل من طرف أول «حسن. ف. ح» 35 سنة، عامل، مصاباً بجرح تهتكي بفروة الرأس وجرح قطعي بالوجه، ونُقل لمستشفى أسيوط الجامعي، وطرف ثان «محمد. ا. م» 60 سنه عامل، والطرفان يقيمان بذات الناحية.

وضُبط طرفا المشاجرة، وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالضرب، وإحداث إصابة الطرف الأول، بسبب خلافات الجيرة.