مشروعات تنفذ لأول مرة بالعاصمة الإدارية الجديدة: أبرزها البرج الأيقوني

تشهد مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، مشروعات تطويرية عدة، تنفذها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لجعلها مثالًا عالميًا يحتذى به، وتشمل خطة الإنشاءات والتطوير داخل مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، عدد من الأبراج يصل إلى 20 برجًا، وتمّ الانتهاء من بناء 8 أبراج، خلال الفترة الأخيرة، وتعد منطقة الأعمال المركزية، بمدينة العاصمة الإدارية الجديدة، علامة بارزة في النهضة العمرانية التي تشهدها مصر خلال الفترة الحالية.

وترصد السطور التالية، آخر تطورات المشروعات التى تنفذها الدولة، ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، داخل مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، ونسب تنفيذ المشروعات، وذلك وفقًا للبيانات الصحفية الصادرة عن وزارة الإسكان والمرافق، وجهاز المدينة.

آخر تطورات مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة

- تبلغ مساحة الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية نحو ألف فدان، ما يجعلها من أكبر الحدائق حول العالم، وستوفر مناطق ترفيهية بمعايير عالمية، ويسهل الوصول إليها عن طريق شبكة متكاملة من ممرات المشاة والدراجات، ويبلغ طولها 10 كم.

- بلغت نسبة تنفيذ الأعمال بأحد القطاعات الـ3 بمشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة 50%.

- تضم مدينة العاصمة الإدارية الجديدة 20 برجاً باستخدامات متنوعة، ومنها البرج الأيقوني، وهو أعلى برج فى إفريقيا، بارتفاع نحو 400 متر، تقدر استثماراته بنحو 3 مليارات دولار.

- تمّ تنفيذ 74 دوراً بارتفاع 360 متراً بالبرج الأيقوني، وهو أعلى برج فى قارة أفريقيا بارتفاع نحو 400 متر، بمنطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تضم 20 برجاً باستخدامات متنوعة.

- بلغت نسبة الإنجاز الإجمالي بالحي السكني الثالث «كابيتال ريزيدانس»، 92%، وتبلغ مساحة الحي 1016 فداناً، وبه 8 مجاورات.

- جار تنفيذ 24130 وحدة سكنية، بواقع 697 عمارة سكنية، بها 19944 وحدة، و328 فيلا، بها 328 وحدة سكنية، و157 مبنى تاون هاوس، بها 624 وحدة سكنية، و64 مبنى سكنيا مختلطا، بها 2560 وحدة سكنية، و151360 م2 تجاري وإداري، و9 مبانٍ للاستخدام المختلط، بها 674 وحدة سكنية.

- محور الشيخ محمد بن زايد الجنوبي، ويبلغ طول المحور 12 كم كمرحلة أولى بداية من مسجد الفتاح العليم وحتى كاتدرائية ميلاد السيد المسيح، ويمتاز بجمال التصميم الذي يتماشى مع الإنجاز الكبير الذي يتمّ تنفيذه بالمشروعات المختلفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

- يعد مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية هو الأول من نوعه في مصر، وتمّ الانتهاء من صب الأعمال الخرسانية بـ4 أبراج داخل المنطقة وهي: C05 - C06 - C08 - C12، خلال شهر أكتوبر الجاري، إضافة إلى تقدم كبير بأعمال الواجهات المعدنية، تقدر استثماراتها بنحو 3 مليارات دولار، بقرض صيني، تسدد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 15% منه، دفعة مقدمة، والـ85% الباقية يتم تمويلها من القرض بفترة سماح مدة الإنشاء 42 شهرا، ثم السداد بعد ذلك على 10 سنوات‪.

- تضم مدينة العاصمة الإدارية الجديدة مشروع سكني ضخم، يمزج بين الطراز المعماري والكلاسيكى داخل المدينة، وهو الحي السكني الخامس، أو ما يطلق عليه «حي جاردن سيتي الجديدة».

- بلغت نسب تنفيذ أعمال الهيكل الخرساني للإنشاءات بالحي السكني الخامس «جاردن سيتي الجديدة» 93%.