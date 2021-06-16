إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في الإسكندرية 2021 مطلع الأسبوع المقبل

قال الدكتور محمد سعد، وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسكندرية، اليوم الأربعاء، إنه من المقرر أن تظهر نتيجة الشهادة الإعدادية في الإسكندرية 2021، مطلع الأسبوع المقبل، بعد الانتهاء من عملية رصد الدرجات، مؤكدا أن الكنترولات حاليا في مرحلة منح درجات الرأفة للطلاب، والتي تعتبر المرحلة الأخيرة من أعمال التصحيح، وجار تجهيزها واعتمادها من قبل المحافظ اللواء محمد الشريف.

مصادر تعليمية: نتيجة الشهادة الإعدادية في الإسكندرية الأحد المقبل

وبحسب مصادر داخل مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، فإنه من المتوقع ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الأحد المقبل؛ بعد اعتمادها من قبل المحافظ، وإعلان أسماء الأوائل.

وأوضح المصادر، أنه بعد الانتهاء من أعمال الكنترولات، توضع النتيجة على الروابط الخاصة بعميلة ظهورها

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في الإسكندرية 2021

من المقرر أن تظهر نتيجة الشهادة الإعدادية في الإسكندرية على البوابة الإلكترونية للمحافظة، وهو : http://www.alexandria.gov.eg/mainhome.aspx

ورابط مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية هو:

http://www.alex-edu.com/

من جهة أخرى، أكد الدكتور محمد سعد، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، أن إجابة امتحانات الثانوية العامة سوف تكون إجبارية عبر ورق «البابل شيت»، واختيارية عبر نظام «التابلت»، مرجحا ذلك من أجل الحفاظ على حق الطالب في حال حدوث أي مشكلة تقنية عبر التابلت.

وشدد «سعد» على توفير كامل الوقت للطلاب للمساعدة في طريقة حل امتحانات الثانوية العامة، وفقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم، لافتا إلى أن ذلك سيساعد الطلاب على الحل في كلا الطريقتين، في حال اعتياد البعض منهم الحل عبر نظام «التابلت»، ونقله في ورقة «البابل شيت».