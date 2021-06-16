وظائف الإسكندرية.. فرص عمل في الإدارة المركزية للسياحة والمصايف

وظائف الإسكندرية، هكذا يبحث مواطنو الإسكندرية عن الوظائف الخاصة بمدينتهم أملا في إيجاد فرص عمل مناسبة، وهو الأمر الذي تساعد عليه «الوطن» من خلال نشر أبرز فرص العمل الرسمية والتي تناسب كل احتياجات أبناء سوق العمل في الإسكندرية.

فرص عمل في الإدارة المركزية للسياحة والمصايف كأحدث وظائف الإسكندرية

وأعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، عن توفير فرص عمل بهدف رفع كفاءة الشواطئ وتحسين مستوي الخدمة المقدمة عليها، وذلك لتصبح فرص العمل التابعة لهم ضمن أحدث وظائف الإسكندرية.

تفاصيل أحدث فرص عمل في وظائف الإسكندرية

وبرزت تفاصيل أحدث فرص عمل في وظائف الإسكندرية، فيما أعلنته الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية برئاسة اللواء جمال رشاد وكيل الوزارة، عن حاجتها إلى تعيين عدد من العمال بنظام الأجر اليومي علي الشواطئ كالآتي: «مسعفين، عاملات نظافة (سيدات)».

الأوراق المطلوبة في أحدث فرص عمل في وظائف الإسكندرية

تمثلت لمستندات المطلوبة في أحدث فرص عمل في وظائف الإسكندرية، والخاصة بوظيفتي الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، في ورقتين فقط:

- صورة البطاقة

- فيش وتشبيه

طريقة التقديم في أحدث فرص عمل في وظائف الإسكندرية

وشرحت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، عن طريقة التقديم في أحدث فرص عمل في وظائف الإسكندرية، من خلال تقديم الطلبات إلى أية محمد بالإدارة المركزية للسياحة والمصايف الدور السابع، وفقاً لعنوان مديرية السياحة بالإسكندرية، القابع في مديرية الاسكان والمرافق بسموحة بعد مول زهران وامام مركز شباب سموحة.