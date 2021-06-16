تامر حسني ينتهي من تصوير كليب «افتح عينك» في الساحل

أعلن المطرب تامر حسني، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، الانتهاء من تصوير كليب «افتح قلبك» الذي تم تصويره بالساحل الشمالي.

وعلق حسنى قائلا: «صباح الفل عالكل.. لسه مخلص تصوير كليب افتح قلبك، إن شاء الله يعجبكم»، والأغنية من كلمات منة القيعي، وألحان إيهاب عبدالواحد، توزيع علي فتح الله، وأخرج الفيديو كليب المخرج هادي الباجوري، ومن المقرر طرح الأغنية خلال الأيام المقبلة.

موعد عرض فيلم مش أنا تامر حسني

وأشار المطرب تامر حسنى، إلى أن فيلمه السينمائي الجديد «مش أنا»، من المقرر عرضه خلال أسبوعين، قائلا: «أن ذلك في حالة عدم حدوث أي شيء طاريء».

وعبر حسني عن سعادته بهذا النجاح، حيث كتب عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»: «مستنيكوا في السينمات إن شاء الله في خلال أسبوعين هيكون الفيلم نزل إن لم يعقه أي أسباب قدرية أو احترازية إن شاء الله».

وتابع: «الحمدلله أنا فعلا مبسوط برد فعلكم اللي فوق الرائع، أنا فعلا تعبت جدا في الدور دا، وتقديم وكتابة مضمون زي دا، وطبعا دا بمجهود كل صناع العمل والنجوم الكبار اللي شاركوني، أساتذتي أبطال العمل اللي بشكرهم واحد واحد».

أبطال فيلم «مش أنا»

فيلم «مش أنا» يشارك في بطولته بجانب تامر حسني، كل من ماجد الكدواني، سوسن بدر، حلا شيحة، بالإضافة لعدد كبير من الفنانين، مونتاج عمرو عاكف وإسلام عاكف، قصة وسيناريو وحوار تامر حسني، وإخراج سارة وفيق.

تامر حسني يكشف أراء النقاد

ونشر تامر حسني فيديو لآراء عدد من النقاد والموزيع، قائلا: «شهادة عظيمة في حقي من أهم موزع سينمائي دولي، وكامل سعادتي بكلام أهم منتجي مصر ورئيس غرفة صناعة السينما المصرية السابق المنتج الأب الأستاذ محمد حسن رمزي رحمه الله، والناقد الكبير المحترم طارق الشناوي».

واستطرد: «إن شاء الله أشوفك قريبا في السعودية نحتفل مع جمهورنا الكريم، وطبعا أنت عارف محبتي الكبيرة للشعب السعودي الغالي الحبيب، ومستنيك في العرض الخاص في بلدك الثاني مصر، وإن شاء الله نفتتح الفيلم في أكثر من بلد».