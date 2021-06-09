المونتير عمرو عاكف: «1000 كت جرافيكس» في فيلم تامر حسني «مش أنا»

كشف المونتير عمرو عاكف، كواليس فيلم «مش أنا» بطولة النجم تامر حسني، المقرر طرحه في دور العرض يوم 23 من شهر يونيو الجاري.، وكتب عاكف عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «الحمد لله مجهود كبير جدًا، بشكر شريكي وأخويا ونصى الثاني إسلام عاكف علي المجهود الجبار وشغل مونتاج أكثر من سنة ونصف حتى يخرج الفيلم بهذا الشكل وأندرو المونتير المساعد مقصرش لحظة، وكان هناك أكثر من 1000 cut في الفيلم جرافيكس واللي مستحيل يتعرف إن الشغل ده جرافيك، وشرف ليا الشغل مع المجموعة المحترمة المجتهدة إللي بيجمعنا اننا عايزين نعمل حاجة مختلفة، الحمد لله».

وكان برومو فيلم مش أنا للنجم تامر حسني تجاوز 11 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات «يوتيوب».

يذكر أن تامر حسني، أعلن أن فيلمه السينمائي الجديد «مش أنا»، من المقرر عرضه خلال أسبوعين، مشيرا إلى أن ذلك في حالة عدم حدوث أي شيء طارئ.

عبر بطل الفيلم تامر حسني عن سعادته بهذا النجاح، وكتب عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»: «مستنيكوا في السينمات إن شاء الله في خلال أسبوعين هيكون الفيلم نزل إن لم يعقه أي أسباب قدرية أو احترازية إن شاء الله».

وأضاف تامر حسني: «الحمدلله أنا فعلا مبسوط برد فعلكم اللي فوق الرائع، أنا فعلا تعبت جدا في الدور دا، وتقديم وكتابة مضمون زي دا، وطبعا دا بمجهود كل صناع العمل والنجوم الكبار اللي شاركوني، أساتذتي أبطال العمل اللي بشكرهم واحد واحد».

وتدور قصة الفيلم حول حالة نفسية ما تصيب «حسن» تامر حسنى وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة وهي الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهي محور حياته.

الفيلم بطولة تامر حسني، ماجد الكدواني، سوسن بدر، حلا شيحة، بالإضافة لعدد كبير من الفنانين، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق.

يذكر أن عمرو عاكف حقق نجاحًا كبيرًا فى رمضان مع النجم يوسف الشريف وقام بعمل مونتاج مسلسله كوفيد 25.