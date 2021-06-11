«سبعبع» لـ تامر حسني بعد جراحة بتر قدمه: «طبطت على قلبي بدعمك»

أبدى الفنان شريف دسوقي، سعادة بالغة، إزاء دعم الفنان تامر حسني له في أزمته الصحية، بعد منشور الأخير عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، الذي أكد له، أنه لن يتركه بعد جراحة بتر قدمه.

وقال دسوقي لـ«الوطن»، إنه يعشقه على المستوى الفني والشخصي، ويحفظ عدد من أغنياته عن ظهر قلب، وتحديدا في المواقف الحزينة في حياته، مضيفا أنه يدندن هذه الأغاني، انطلاقا من تمرسه في الغناء، كما يقول له البعض أحيانا.

واعتبر شريف دسوقي رسالة تامر حسني له، بمثابة طبطبة منه على قلبه، بحسب وصفه، مؤكدا: «أنت يا تامر هتشوف خير ما بعده خير، وفوق ما تتمنى، ربنا يكرمك ويحفظك».

وكان تامر حسني، نشر صورة للفنان شريف دسوقي عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، وعلق عليها قائلا: «ألف سلامة عليك يا فنان يا محترم، قدر الله وما شاء فعل، أنت راجل مؤمن واللي حصل مش هيأثر بالسلب في أي حاجة في شغلك وحياتك بالعكس، وبكرا هفكرك بالكرم الكبير اللي هيلازمك من حب ناس وأحلام كتير هتتحقق وأنا معاك ومش هسيبك».

وأضاف حسني في منشوره: «كلنا معاك ومش هنسيبك وربنا اللي قبل الكل معاك».

كان الفنان شريف دسوقي، أعلن رفضه اعتذار أخيه «طارق» للمنتج جمال العدل، أمس، بعد تصريحاته لـ«الوطن» عن عدم حصوله على جزء من مستحقاته المادية المتأخرة عن مشاركته في بطولة مسلسل «بـ100 وش»، الذي عُرض في دراما رمضان 2020.

وأضاف دسوقي لـ«الوطن»، أنّ أخيه غير مسؤول عنه وعن مهنته كممثل: «ياريت ميقولش كلام بالنيابة عني».