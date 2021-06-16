ضبط 1316 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، فقد واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:-

جهود أقسام وإدارات شرطة التموين والتجارة بمختلف المحافظات أبرزها القضايا الآتية:-

ضبط 67٫67 طن أسماك «سلفر، مكرونة، سردين» غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والرائحة، وتشكل خطرا على الصحة العامة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسؤول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة البحيرة.

ضبط 4٫12 طن لحوم مستوردة، غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس، وتشكل خطر على الصحة العامة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة «المدير المسؤول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية» بمحافظة الجيزة.

ضبط 1,3 طن «دواجن مجمدة» مذبوحة دون إشراف طبي بيطري غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة وتشكل خطرا على الصحة العامة، بحوزة «مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية، دون ترخيص، بمحافظة الشرقية.

ضبط 9 أطنان «أرز أبيض، مكرونة، سكر حر، ملح طعام» معبأة داخل عبوات دون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وتشكل خطرا على الصحة العامة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة «مالك مخزن تابع لشركة لتجارة السلع الغذائية - دون ترخيص»، بمحافظة القاهرة.

ضبط 3 أطنان دقيق فاخر معبأ داخل شكائر دون مستندات «مجهولة المصدر» ويشتبه في عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي ويشكل خطرا على الصحة العامة، تمهيدا لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة «مالك مستودع لتعبئة الدقيق الفاخر- دون ترخيص» بمحافظة قنا.

ضبط 1,8 طن «جبن أبيض» معبأة داخل صفائح غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية «عفن ظاهري» وتشكل خطرا على الصحة العامة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة «مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية - دون ترخيص» بمحافظة البحيرة.

ضبط 9,6 طن منظفات صناعية معبأة داخل براميل دون بيانات «مجهولة المصدر»، وغير مطابقة للمواصفات القياسية وتشكل خطرا على الصحة العامة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة «مالك محل لتجارة المنظفات الصناعية دون ترخيص»، بمحافظة الشرقية.

ضبط 6 أطنان «أسمدة زراعية» مدعمة مدون عليها عليها يوريا خاصة محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة «قائد سيارة حال سيره بمحافظة المنوفية».

ضبط 5 أطنان «أعلاف حيوانية» دون مستندات «مجهولة المصدر»، ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستخدام الحيواني ذات الأثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية والداجنة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش على جمهور المستهلكين والتدليس وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة «مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية - دون ترخيص»، بمحافظة المنوفية.

ضبط 16,000 قرص أدوية بشرية خاصة بعلاج العديد من الأمراض «مهربة جمركيا وغير مسجلة» ومحظور تداولها بالأسواق وغير خاضعة لأي تحليل طبي من قِبل الجهات المعنية ذات الأثر بالغ الضرر على الصحة العامة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة «المدير المسؤول عن صيدلية» بمحافظة القاهرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.