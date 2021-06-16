24 ساعة في طوخ .. ضبط 20 قطعة سلاح و24 تاجر مخدرات وغرق طفل

شهد مركز ومدينة طوخ بمحافظة القليوبية، عددا من الأحداث المتلاحقة، على صعيد الحملات الأمنية وحوادث الغرق؛ إذ نفذت حملة أمنية مكبرة تمكنت خلالها أجهزة الأمن من ضبط عددا من الملاحقين أمنيا والأسلحة والمخدرات، وغرق طفل في ترعة السيسي بكفر الجمال.

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ضبط 20 قطعة سلاح و24 تاجر مخدرات في حملة امنية بطوخ

ضبطت الأجهزة الأمنية في مركز شرطة طوخ، 20 قطعة سلاح ناري وأبيض، و24 تاجر مخدرات، في حملة أمنية على قرية مشتهر وتوابعها، لضبط الخارجين على القانون حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وأحيل جميع المتهمين للنيابة؛ فتولت التحقيق.

وتلقى اللواء فخر العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء حاتم الحداد، مدير إدارة البحث الجنائي يفيد تنفيذ المقدم محمود إسماعيل، رئيس مباحث مركز طوخ، حملة استهدفت قرية مشتهر وتوابعها.

وأسفرت الحملة عن ضبط 5 قطع سلاح ناري، بحوزة 6 متهمين، كما ضبطت 20 قضية مخدرات، وكميات من المواد والأقراص المخدرة، بحوزة 24 متهما لعدد 13 منهم معلومات جنائية، و4 آخرين مطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا، وهارب، و15 قطعة سلاح أبيض، وتمكنت الحملة من تنفيذ 7118 حكما قضائيا متنوعا، وتولت النيابة التحقيق.

انتشال جثة طفل غرق في ترعة السيسي بكفر الجمال

تمكنت قوات الإنقاذ النهري في القليوبية، من انتشال جثة الطفل محمد أشرف قاسم سند، من قرية كفر الجمال بمركز طوخ، إثر غرقه في ترعة السيسي بالقرية.

ونقلت الجثة إلى مستشفى طوخ المركزي، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق فصرحت بدفن الجثة، عقب معاينة مفتش الصحة.

وتلقى اللواء فخرالدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد تامر موسى، مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد تلقية بلاغا بغرق طفل في ترعة بقرية كفر الجمال، دائرة المركز.

انتقل المقدم محمود اسماعيل رئيس مباحث المركز وقوات الانقاذ وتم انتشال الجثة وتم نقلها الى مستشفى طوخ المركزى وتحرر محضر بالواقعة وصرحت النيابة بدفن الجثة