7 مواقف في حياة «سيدة الدقهلية المطلقة».. 6 سنوات «في الحرام» دون علمها

رحلة طويلة مدتها 6 سنوات عاشتها ربة منزل في محافظة الدقهلية مطلقة غيابي من زوجها دون علمها، عاشت معه طوال هذه الفترة مرت بأزمات ومشاكل من «حمل، وإجهاض، وطرد من المنزل، ثم صدور حكم بتمكينها من مسكن الزوجية، وتمكينها من أطفالها»، وكانت الكارثة عندما اكتشفت طلاقها من عامل 2015 عندما توجهت لاستخراج بطاقة جديدة من الأحوال المدنية لتقابل بصدمة أكبر عندما واجهت زوجها الذي اعترف بطلاقها وأكد لها أنها زوجته شرعا وليس قانونا.

7 مواقف في حياة «الزوجة المطلقة» في الدقهلية

يحكي محمد محمد سليمان، محامي الزوجة «ر. م.» من مدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، المراحل التي وقعت فيها الوجه بداية من عام 2015 إلى الآن وأنها عاشت مع زوجها 6 سنوات في الحرام دون علمها، فلم يخبرها بالطلاق طوال هذه الفترة وكانت تعيش معه تحت سقف واحد حياة زوجية مستقرة حتى أنها حملت وأجهضت خلال تلك الفترة.

1- تغيب الزوج عن مدينة السنبلاوين سنة 2015 وقت إثبات طلاقها في السجلات الرسمية، وظل بعيدا فترة لمشاكل مر بها الزوج، وبالتالي لم يرجع الزوجة في فترة العدة ولم يخبرها بطلاقها أو إعادتها إلى عصمته.

2- خلال شهر 6/2016 حملت الزوجة منه، تم إجهاضها بشهادة طبية موثقة من طبيبة، وأقر الزوج بأن الجنين منه، ووافق علي تنزيل الجنين لأنه لم يكتمل .

3- في شهر 8 /2020 طلبت العودة إلى مسكن الزوجية لأن زوجها طردها، وبسؤال الزوج أمام وكيل النيابة لشؤون الأسرة «للأمور الشرعية»، أكد في أقواله أنه لم يطردها قائلا: « هي زوجتي ومستعد تعيش معايا».

4- 10/2020 أمر المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية بتمكين الزوجة من مسكن الزوجية بالمشاركة مع زوجها ولم يصدر الأمر إلا بعد تحريات المباحث، وسؤال الجيران الملاصقين لهم أنها زوجته وتقيم مع زوجها بصورة مستمرة .

5- تم التعدي عليها مرة وأخذ أطفالها الصغار بعد أن صدر قرار تمكين لها من المحامي العام.

6- اكتشفت الزوجة عام 2021 أنا مطلقة منذ عام 2015 عندما توجهت لعمل بطاقة رقم قومي وكادت أن تدخل في قضية تزوير في أوراق رسمية لولا تفهم الموظفين لما حدث لها.

7- تقدم الزوجة ببلاغ للنيابة العامة برقم 2726 لسنة 2021 إداري مراكز السنبلاوين تتهم فيه الزوج بمواقعة أنثى بدون رضاها لانعدام الرضا لأنه مبني على سبب زائل.