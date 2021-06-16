بشرى عن صورتها مع أحمد حلمي ومكي: نص لذاذة الكوكب «صور»

نشرت الفنانة بشرى، عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام»، صورة تجمعها بالفنانين أحمد حلمي وأحمد مكي، حيث علقت عليها بالقول: «محدش قدي لما تتصور مع نص لذاذة الكوكب».

بشرى تنشر صور مع نجوم الاختيار 2: أحلى لمة

كما نشرت الفنانة بشرى مجموعة صور تجمعها بعدد من أبطال مسلسل «الاختيار2» عبر حسابها بـ«انستجرام» ومنهم: ماجد الكدواني، إنجي المقدم، ليلى عز العرب، والمخرج بيتر ميمي، وعلقت عليها بالقول: أحلى لمة هى لمة الاختيار2.

وتابعت: «وبسأل نفسي هل هو اللى اختار ولا احنا اللي اخترنا ولكن ستبقى الإجابة دائمًا و أبدًا أن الله عز وجل هو من يختار لنا الأفضل وهذه حكمة لن نفهمها ولا يعلمها إلا الله».

واستطردت: «سعدت بالزملاء والزميلات الأصدقاء الشركاء في هذا العمل المختلف والمتميز الذى يجسد حياة الكثير من المصريين وأسرهم و تضحياتهم والأخوة عن أحداث واقعية، تحية للمنتج تامر مرسي والمخرج بيتر ميمي و النجم كريم عبدالعزيز وقبلنا جميعا الأبطال الحقيقيين».

مسلسل الاختيار2 تضمن عدد من ضيوف الشرف

يشار إلى أن مسلسل الاختيار2 عرض في موسم مسلسلات رمضان الماضي، وجمع لأول مرة بين النجمين كريم عبدالعزيز وأحمد مكي، وشارك في البطولة إياد نصار، إنجي المقدم، ماجد الكدواني، بشرى، أسماء أبواليزيد، وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد عز، أحمد حلمي، كريم فهمي، محمد رجب، هشام ماجد، أحمد فهمي، كما شهد المسلسل الظهور الأخير للفنان هادي الجيار الذى توفى متأثرًا بفيروس كورونا.

ومسلسل الاختيار2، سيناريو وحوار هاني سرحان، إخراج بيتر ميمي، حيث تناول العمل تضحيات رجال الشرطة في مواجهة الإرهاب الأسود خلال فترة حكم الإخوان واعتصام رابعة، واستشهاد النقيب البطل محمد مبروك الذي تم اغتياله أمام منزله من قبل الجماعة الإرهابية.