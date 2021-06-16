أحمد حلمي وكريم عبدالعزيز يجتمعان مرة أخرى بعد «الاختيار 2»

اجتمع الثنائي أحمد حلمي وكريم عبدالعزيز بعد مسلسل «الاختيار 2» من جديد في صورتين جمعتهما سويا واحدة، الأولى في السيارة، والأخرى مع بيتر ميمي.

وكان الثنائي أحمد حلمي وكريم عبدالعزيز في الصور بالملابس الرسمية على عكس المعتاد لدى الثنائي اللذين يظهران دائما بملابس كاجوال بعيدا عن الملابس الرسمية، وأثر صورة أحمد حلمي وكريم عبد العزيز الفضول لدى الجمهور وأخذ يتساءل عن سبب التجمع إذا كان بسبب عمل جديد أم تكريم ولكن الثنائي احتفظا عن الإعلان حاليا عن سبب التجمع، واكتفى حلمي بتعليق على الصورة فكتب: «حد عنده تعليق أكتبه على الصورة دي ؟ وهكتب اسمه عليه».

تعليقات الجمهور على صورة أحمد حلمي وكريم عبد العزيز

وبمجرد نشر حلمي الصورة طالبا تعليق مناسب على الصورة أخذ العديد من جمهوره يتفاعل في التعليقات وكتب أحدهم: «بعض الأشخاص يكون الرد عليهم فقط نظرة حادة وصمت عميق هادى»، وكتب آخر: «كل واحد منكم يشكل حالة سعادة للملايين فما بالك لما يجتمع الاثنين في مشهد واحد! الله يعطيكم الصحة والعافية لتستمروا لإيصال رسالة يمكن فيها السعادة الخالصة لقلوب متعطشة اليوم ولو للقليل منها أعمالكم وجهودكم تسكر عقولنا وقلوبنا فرحًا وبهجة».

والبعض أخذ يجمع بين الصداقة منذ بدايتها والعمل سويا على خشبة المسرح، كما تذكر البعض أيضا علاء ولي الدين ووضعوا صورته بجوارهم.

أنشطة أحمد حلمي وكريم عبد العزيز

ويستعد أحمد حلمي في الوقت الحالي لتصوير مسلسله الجديد «النجيب» مع عبد الرحيم كمال وهي السيرة الذاتية للكاتب الراحل نجيب محفوظ، أما عن كريم عبد العزيز فيستعد لطرح فيلمه «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» في دور العرض بداية من يوم 7 يوليو المقبل، كما ينتظر أيضا فيلم «كيرة والجن» في السينمات بداية عام 2022.