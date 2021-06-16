تجاهله قد يعرضك للحبس.. فوائد تركيب الملصق الإلكتروني بالمركبات

«سحب الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر، الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف و خمسمائة جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين»، تلك العقوبات سيجري تفعليها من أجهزة الأمن بدءًا من شهر سبتمبر المقبل تجاه غير الملتزمين بالملصق الإلكتروني، وهي العقوبات الواردة بقانون المرور تجاه المركبات التي لم تقم بتركيب الملصق أو ذات الملصق التالف أو المتعمد إخفائه أو التي تم العبث بالملصق الخاص بها وفقد صلاحيته.

تفعيل العقوبات مطلع سبتمبر

وقالت مصادر أمنية، إن أجهزة الأمن سوف تبدأ في تنفيذ التعليمات منذ مطلع شهر سبتمبر المقبل، لافتة إلى أن جميع الأشخاص غير الملتزمين بتركيب الملصق الإلكتروني سيقعون تحت طائلة القانون، وأن أجهزة الأمن سوف تلتزم بتطبيق القانون على الجميع دون تفرقة.

الملصق يحمي السيارة من السرقة

وأضافت المصادر، أن الملصق الإلكتروني يحمي السيارة من السرقة، كما يساعد في سرعة الوصول إلى اللصوص، ويسهم أيضًا في تحديد الكثافات المرورية على الطرق حتى تتمكن أجهزة الأمن من سرعة التعامل معه.

وتواصل وزارة الداخلية تقديم الخدمة الإلكترونية التي تمكن مالكي المركبات ذات التراخيص السارية بكافة أنواعها من القيام بطلب تركيب ملصق إلكتروني وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونياً من خلال موقع بوابة مرور مصر، على أن يتم تسليم الرخصة القديمة والحصول على الرخصة الجديدة المدون بها عبارة (ذات ملصق إلكتروني) واستلام الملصق الإلكترونى وتركيبه على المركبة بمعرفة المختصين بوحدة المرور عن طريق شباك واحد فقط.

وقدمت الداخلية شرحًا لاستخدام الخدمة إلكترونيًا على النحو التالي: تسجيل البيانات الخاصة بالمواطن عن طريق الموقع الرسمي لوزارة الداخلية www.moi.gov.eg أو الدخول مباشرة على بوابة مرور مصرTraffic.moi.gov.eg، اختيار خدمات المركبات، اختيار خدمة سداد رسوم إصدار الملصق الإلكتروني، سداد رسوم الخدمة المطلوبة.