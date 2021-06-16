إجراءات جديدة للقادمين من فيتنام في الحجر الصحي بمطار القاهرة

أدرجت سلطات مطار القاهرة الدولي، الركاب القادمين من فيتنام إلى قائمة الدول التي يتم اتخاذ إجراءات وقائية مشددة حيالها من قبل سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة والمطارات المصرية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بموجاته المتعددة وتبعاته المختلفة، حيث كشفت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، عن أنّه اعتبارا من الجمعة المقبل 18 يونيو، سيتم تطبيق قرار السلطات المصرية، بإخضاع القادمين على الرحلات الجوية من فيتنام لإجراء فحص إضافي فور وصوله المطار باختبار ID NOW COVID-19 Test، وهو اختبار سريع تظهر نتيجته في 13 دقيقة للكشف عن فيروس كورونا.

اعتماد QR CODE بالنسبة لتحليل PCR بدلا من ختم المعمل للقادمين من فيتنام

وقالت المصادر، إنّ الركاب القادمين من دولة فيتنام، عليهم أن يعلموا أنّه لن يتم قبول الاختبار السريع الخاص بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وسيتم اعتماد QR CODE بالنسبة لتحليل PCR بدلا من ختم المعمل، لذا وجب التنويه على جميع القادمين، أنّه سيبدأ تطبيق القرار، بعد غدٍ الجمعة الموافق 18 يونيو.

وتتخذ سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، وسلطات الطيران المدني المصري، إجراءاتها الاحترازية داخل مطارات الجمهورية، لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بموجاته المتعددة وتبعاته المختلفة، خاصة على الركاب القادمين من الدول التي يظهر بها السلاسة الجديدة المتحورة من الفيروس، وفي مقدمتها دول الهند وأمريكا اللاتينية والبرازيل.

إجراءات وقائية مشددة للحد من انتشار فيروس كورونا بمطار القاهرة الدولي

ويخضع جميع القادمين على هذه الرحلات إلى اختبار ID NOW COVID -19 Test التحليلي، فور وصولهم المطارات المصرية، لتضاف إلى قائمة هذه الدول فيتنام أيضا.

وتطبق سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بموجاته المتعددة وتبعاته المختلفة، خاصة بين العاملين بصالات السفر والوصول ومقدمي الخدمات بالصفوف الأمامية بمطار القاهرة الدولي.