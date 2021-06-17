«تعليم مطروح» تنهي استعداتها لامتحانات الدبلومات الفنية

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، عاطف سلامة، استعداد المديرية لبدء امتحانات الدبلومات الفنية، حيث تم تجهيز استراحات مراقبي لجان الامتحانات في مدينة مرسى مطروح.

وتفقد وكيل الوزارة، اليوم الأربعاء، يرافقه محمود قاسم، وكيل المديرية، الاستراحات الحكومية، التي خصصتها مديرية التعليم بمطروح، لرؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والمعاونين المنتدبين للعمل بلجان امتحانات الدبلومات الفنية في إدارة مطروح التعليمية، والمقرر انطلاق الامتحانات النظرية يوم السبت المقبل، عقب الانتهاء من الامتحانات العملية، والتي أجريت على مدار الأسبوعين الماضيين، بدءاً من الخامس من يونيو الجاري، وتستمر حتى يوم 19 يونيو.

توفير الأجواء المعيشية في استراحات مرسى مطروح

وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح استراحات منتدبي لجان الثانوية العامة بمدينة مرسى مطروح، موجهاً مشرفي الاستراحات الحكومية بتذليل أي عقبات على وجه السرعة، لتوفير الإقامة المريحة اللائقة بمكانة المعلم المصري، وذلك تنفيذاً للتعليمات الوزارية الخاصة بذلك، وأيضاً تطبيق تكليفات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بتوفير جميع الأجواء المعيشية المناسبة بتلك الاستراحات.

تعقيم لجان الدبلومات في مرسى مطروح

وكلف وكيل وزارة التربية والتعليم بتعقيم لجان امتحانات الدبلومات الفنية في مرسى مطروح، مع استمرار أعمال التعقيم يومياً، عقب كل إمتحان، وتعقيم الاستراحات لمراقبي الامتحانات، وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، والتباعد فى الاستراحات واللجان، وتحديد عدد الطلاب بواقع 14 طالباً فى كل لجنة، وتوفير كاشفات الحرارة، وارتداء الكمامات الطبية، وتوفير المطهرات بدورات المياه باللجان، ومنع التزاحم خلال عملية الدخول والخروج، فى جميع اللجان بمرسى مطروح والحمام والعلمين والضبعة والنجيلة وسيدى براني والسلوم.

وأكد أن جميع اللجان استعدت للامتحانات على مستوى الإدارات والقطاعات التعليمية بالمحافظة، وسيتم متابعتها، ويجري تسكين منتدبي الامتحانات في الاستراحات، وتسليمهم اللجان، تمهيداً لبدء الامتحانات النظرية يوم السبت المقبل، بمحافظة مطروح.