السفير الاسترالي: مصر تلعب دورا كبير في التبادل التجاري والاقتصادي

قال السفير جلين مايلز، سفير استراليا بالقاهرة، إن العديد من الجاليات الاسترالية ترتبط بقناة السويس بشكل كبير، خاصة من عبرو منها من قبل على متن السفن السياحية.

وقال السفير الاسترالي، إنه يقدر الدور التجاري والاقتصادي الذي تلعبه القناة في خدمة حركة التجارة العالمية، معربا عن رغبته في تعزيز سبل التعاون المشترك، لاسيما فيما يتعلق بالمجال السياحي، في ظل اقتراب موعد افتتاح المتحف العالمي لقناة السويس.

وقدم جلين مايلز تحياته لجهود قناة السويس في إنقاذ وتعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة EVER GIVEN بنجاح وخلال وقت قياسي، والتي عادت على إثرها حركة التجارة العالمية المارة بالقناة للانتظام مرة أخرى.

واستقبل الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأربعاء، السفير جلين مايلز، بهدف بحث سبل التعاون المشترك، بمبنى الإرشاد في الإسماعيلية.

ورحب الفريق أسامة ربيع بالسفير الاسترالي، مؤكدا حرص الهيئة على فتح أفاقا جديدة للتعاون مع شركاء النجاح، كأحد أبرز أهداف استراتيجية العمل والتطوير، التي تتبناها الهيئة.

وقال «ربيع» إن قناة السويس تعد نقطة التقاء حركة التجارة العالمية المارة بين الشرق والغرب، لافتا إلى أهميتها التي برزت بشكل كبير خلال حادث جنوح سفينة الحاويات البنمية العملاقة EVER GIVEN، وهو الحادث الذي تعاملت معه الهيئة باحترافية شديدة، ونجحت في تخطيه بنجاح دون أية خسائر تلحق ببدن السفينة أو البضائع المحمولة عليها باستحداث أسلوب جديد في الإنقاذ البحري، يعتمد على استخدام التكريك جنبا إلى جنب مع الشد بقاطرات الإنقاذ.

وشدد رئيس الهيئة، على أن مشروعات تطوير المجرى الملاحي للقناة تجرى بصورة دورية، وفق خطط مستقبلية مدروسة بعناية شديدة، تراعي الجدوى الاقتصادية لمشروعات التطوير، وتواكب التطورات المتلاحقة التي تشهدها صناعة النقل البحري.

ولفت الفريق أسامة ربيع، في هذا الصدد، إلى ما حققه مشروع قناة السويس الجديدة من تحسين للخدمات الملاحية المقدمة للسفن العابرة، ورفع كفاءة القناة وزيادة طاقتها العددية والاستيعابية، وهو ما تستكمل أهدافه من خلال مشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناة.