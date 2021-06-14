وزير الرياضة: قناة السويس حولت الأزمات والتحديات إلى انتصارات

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن قناة السويس اعتادت تحويل الأزمات والتحديات إلى انتصارات ونجاحات، مشيراً إلى أن هيئة القناة سبق وقدمت للعالم مشروع قناة السويس الجديدة، والذي تم إنجازه في وقت قياسي، ليكون بمثابة هدية مصر للعالم.

وتابع وزير الشباب والرياضة، خلال زيارته لهيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية، اليوم الاثنين، أن رجال قناة السويس قدموا ملحمة جديدة في الإصرار والعزيمة والوطنية، في التعامل مع أزمة جنوح سفينة الحاويات البنمية العملاقة «إيفر جيفن»، حتى تم تعويمها وإعادة فتح القناة أمام حركة الملاحة العالمية، بعد توقفها لنحو 6 أيام.

كما قدم «صبحي» الشكر إلى الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، على استضافة الوفود المشاركة بمنحة ناصر للقيادة الدولية لزيارة المرفق الملاحي الأهم عالمياً.

واستقبل الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الاثنين، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، يرافقه وفد من المشاركين بالدفعة الثانية بمنحة ناصر للقيادة الدولية، بمركز المحاكاة والتدريب البحري التابع لهيئة القناة بمدينة الإسماعيلية.

وضم وفد المشاركين بمنحة ناصر للقيادة الدولية، التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مشاركين من 53 دولة، تمثل قارات آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، خلال الفترة من الأول حتى 15 يونيو الجاري، تحت شعار «الجنوب جنوب».

تأتي الزيارة في إطار التعاون المثمر بين هيئة قناة السويس ووزارة الشباب والرياضة، وتهدف إلى التعرف على مستجدات المشروعات التنموية بمنطقة القناة.